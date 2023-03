Herramientas útiles para buscar información pública en redes sociales

Actualmente la mayoría de las personas utiliza las redes sociales o algún servicio de internet, donde se almacenan desde fotos a información personal. Pero quizás no todos son conscientes de que mucha de esta información queda expuesta públicamente y puede ser utilizada por personas u organizaciones con diferentes propósitos. Lo cierto es que las técnicas y herramientas para la recopilación y análisis de información son cada vez más populares y son un aspecto clave de la seguridad de la información.



OSINT significa Open Source Intelligence (en español Inteligencia de Fuentes Abiertas), y se trata de un conjunto de técnicas y herramientas para recopilar información pública, correlacionar los datos y procesarlos. Es decir, se le aplica análisis e inteligencia a la gran cantidad de información públicamente accesible en Internet con el objetivo de extraer conclusiones útiles para una investigación, un monitoreo, una campaña de marketing, etc.

En este sentido, ESET Latinoamérica, compañía líder en detección proactiva de amenazas, comparte 5 herramientas que pueden ser utilizadas para la recolectar y procesar datos siempre y cuando la información sea pública.





Namechk



Además de verificar la disponibilidad de un nombre de usuario en múltiples plataformas en línea, Namechk también permite a los usuarios buscar y encontrar perfiles en línea de una persona en particular. Para hacer esto, las personas pueden ingresar el nombre del usuario en cuestión y Namechk buscará en múltiples plataformas en línea para encontrar perfiles que coincidan con la información proporcionada y presentará una lista de perfiles relevantes. Esto puede resultar útil para investigadores, periodistas, empresas o bien para personas que buscan encontrar perfiles en línea de amigos o contactos perdidos.

Sherlock



Esta es una herramienta de código abierto desarrollada en Python que, de manera similar a Namechk, busca un nombre de usuario en particular dentro de las redes sociales más populares. Además proporciona el enlace al perfil. Esta herramienta no cuenta con interfaz y solo es accesible vía una terminal de comandos de Windows, Linux o MacOS.



Accountanalysis



Accountanalysis es una herramienta utilizada para realizar investigaciones OSINT centrada en la red social Twitter. Permite obtener un informe con las características principales de una cuenta, siempre que sea pública, que incluye: seguidores y seguidos, frecuencia de tweets, cantidad de interacciones, horarios de mayor actividad, hashtag más utilizados y muchos más. Estas características son útiles para sacar una variedad de conclusiones, incluso verificar si se trata de un usuario automatizado o bot en base a los horarios de publicación, hasta descubrir cuentas que tengan fines maliciosos según la promoción de sitios con mala reputación.

Maltego



Esta es una de las herramientas más conocidas y con mayor capacidad dentro del mundo OSINT. Se caracteriza por la utilización de grafos para representar la información, lo que permite crear diagramas de relaciones para identificar patrones y descubrir conexiones ocultas, además de destacarse también por el volumen de fuentes que utiliza. Las funcionalidades más usadas son aquellas que permiten la identificación y visualización de relaciones entre lo que la herramienta llama entidades, como direcciones IP, nombres de dominio, correos electrónicos, usuarios de redes sociales, etc. Además, Maltego permite a los usuarios integrar diferentes fuentes de información, como bases de datos, herramientas de búsqueda en línea, API, etc.



Dentro de la herramienta, al crear un nuevo grafo podremos insertar entidades o datos ya conocidos del objetivo, como un correo electrónico, nombre de usuario comúnmente utilizado o nombre completo. Y con ayuda de las transformaciones, Maltego agregará las entidades relacionadas a la primera.

Búsquedas avanzadas



Si bien no son herramientas por sí solas, los buscadores integrados dentro de las mismas redes sociales suelen ser poderosos para obtener información dentro de la aplicación, sobre todo si el objetivo de la investigación es una persona allegada o famosa. Algunas búsquedas útiles son:



- Búsqueda de perfiles: Buscar el nombre completo y otros detalles relevantes de la persona para encontrar su perfil en la red social y ver su actividad pública, como publicaciones y fotos compartidas.

- Búsqueda de hashtags: Utilizar hashtags relevantes para encontrar publicaciones relacionadas con la persona que se está investigando.

- Búsqueda de grupos: Verificar si la persona es miembro de algún grupo en la red social, ya que pueden proporcionar información adicional sobre sus intereses y actividades.

- Búsqueda de menciones: Buscar menciones de la persona en la red social, para ver si otras personas están hablando de ella y obtener más información sobre su reputación y actividad en línea.

Recomendaciones



“Al utilizar herramientas OSINT, es importante tomar ciertas precauciones para garantizar que se respete la privacidad y la seguridad de las personas y de la información que se recopila. Es por ello que desde ESET aconsejamos tomar las siguientes recomendaciones.”, señala Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.



- Conocer la ley: Conocer las leyes y regulaciones locales y nacionales sobre la recopilación y el uso de información pública es esencial para asegurarse de no cometer un delito o violar la privacidad de los demás.

- Respetar la privacidad: Es importante no recopilar información privada o confidencial sin el consentimiento explícito de la persona afectada.

- Verificar la información: Es importante verificar la veracidad y la relevancia de la información recopilada antes de utilizarla para cualquier propósito.

- Mantener la seguridad: Al recopilar y almacenar información, es importante tomar medidas para protegerla contra posibles robos o brechas de datos.



“Las herramientas para realizar OSINT en redes sociales pueden ser muy útiles y nos recuerdan también la importancia de proteger aquella información que no queremos que esté disponible o que existe algún riesgo de que pueda ser utilizada para fines malintencionados”, concluye Gutiérrez Amaya.

