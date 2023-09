¿Por qué las aplicaciones de inteligencia artificial detonan las ventas?

“Hay inteligencias artificiales que pueden hacer que literalmente las ventas se detonen. No se tiene que ser necesariamente un diseñador, productor multimedia o un experto digital. Hoy en día, por ejemplo, hay aplicaciones de IA que pueden escribir textos de ventas, pero no debemos confiarnos. ¡Las IA son una herramienta!”, aconsejó.

Puso de referencia al propietario de na tienda virtual de calzado, quien únicamente tiene como vitrina de ventas su página de Instagram o una tienda en Shopify.

Si este emprendedor usara la inteligencia artificial de Facebook, con textos de ventas persuasivos escritos con ChatGPT e imágenes disruptivas generadas por Midjourney para promocionar el producto, le ahorraría tiempo y recursos, además, marcaría una clara diferencia con la competencia.

“Hay aplicaciones que, al poner una imagen y pedirle que haga un video, entregará un producto multimedia novedoso en segundos que ayudará a llegar a un público más actual”, dijo Quintero, quien señaló que también hay herramientas que pueden potenciar las ventas.

El profesional Unisimón argumentó que la inteligencia artificial es interpretación y generación de datos. “Interpretación, porque hace un análisis en segundos de la información o descripción que le suministramos (“prompt”). Generación, porque crea imágenes, videos o textos a partir de datos que le aportemos.

El experto asegura que los negocios están en un mercado muy competitivo y hay que dar el salto y no quedarse en el mercado básico. “Hay que empezar a transformar la realidad, esto ya no tiene vuelta atrás, y si no vamos de la mano con ella, nos quedamos rezagados, no hay que intentar comprender la inteligencia artificial si no adaptar nuestros negocios y procesos a ella”.