¿Por qué las empresas de tecnología ya han despedido a más de 100.000 personas?

Tras años de crecimiento sin igual en Silicon Valley, las grandes empresas tecnológicas han provocado una avalancha de despidos en medio de la desaceleración global de la economía y una inflación rampante. La página layoff.fyi, que rastrea esta dinámica, arroja que 340 compañías han hecho recortes de personal solo en 2023. Cerca de 102.000 personas se han quedado sin trabajo.



La cifra se magnifica al tener en cuenta que durante todo 2022 el número de despidos fue de cerca de 160.000, distribuido entre 1.044 empresas.

¿Cuáles son las razones detrás de este fenómeno? El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, explicó que la demanda había crecido de forma acelerada durante la pandemia, lo que conllevó a un aumento de la plantilla. No obstante, una vez superada la emergencia, las ganancias empezaron a desacelerarse. Así mismo, los inversionistas empezaron a demandar que se redujeran los costos para protegerse ante una posible recesión. Con esto, argumentó Zuckerberg, se hizo necesario empezar a hacer recortes.



No obstante, analistas consultados por Bloomberg afirman que las expectativas de desaceleración económica no son la única razón: las nuevas empresas respaldadas por capital de riesgo generalmente han impulsado el crecimiento sobre la sostenibilidad financiera a corto plazo, para posicionarse para cotizar en bolsa o ser adquiridas, mientras que los precios de las acciones en las empresas tecnológicas que cotizan en bolsa se han basado en suposiciones de un crecimiento cada vez mayor.

Los primeros signos empezaron a aparecer en noviembre de 2022. Elon Musk, poco después de comprar la red social Twitter por US$44.000 millones, despidió a aproximadamente la mitad de la plantilla de 7.500 personas. El CEO afirmó que la medida era necesaria debido a las enormes pérdidas de la compañía, que serían de US$4 millones al día. En cuestión de días, Meta, la casa matriz de Facebook, despidió a 11.000 trabajadores, 13% de su fuerza laboral.



Muchas empresas de tecnología han seguido el mismo camino y adoptado la misma narrativa. Amazon despidió a 18.000 trabajadores en enero, siendo la empresa con el mayor recorte en términos absolutos. En segundo lugar está Google con 12.000. Le siguen Meta con 11.000, Microsoft y Amazon con 10.000 cada una, y Salesforce con 8.000.



“Como vimos a los clientes acelerar su gasto digital durante la pandemia, ahora los vemos optimizar su gasto digital para hacer más con menos", afirmó en un comunicado el CEO de Microsoft, Satya Nadella.



"Si bien las acciones tecnológicas obtuvieron mejores resultados durante las presiones de la pandemia de 2020–21, el sector lideró caídas considerables en el mercado de valores en 2022. Pero en 2023, es probable que la industria de la tecnología continúe lidiando con problemas relacionados con las cadenas de suministro, la fuerza laboral y la innovación, ahora exacerbados por considerables incertidumbres macroeconómicas y globales", indica un reporte de la consultora Deloitte.

