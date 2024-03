Apoyo de Lula, Macron y Petro reafirma que nuestra lucha es justa: María Corina

La opositora María Corina Machado, declarada inelegible de cara a las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio, apeló a la comunidad internacional para presionar por la candidatura de su sustituta Corina Yoris, excluida de los comicios tras denuncias de bloqueos al sistema.

“Hago un llamado para que los líderes democráticos del mundo se unan a los esfuerzos de presidentes y gobiernos en exigir al régimen de (Nicolás) Maduro que permita la inscripción de Corina Yoris como candidata en las próximas elecciones presidenciales”, dijo Machado en la red social X.

“Agradezco a los presidentes Emmanuel Macron, Luis Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro por sus posiciones en las últimas horas que reafirman que nuestra lucha es justa y democrática”, añadió la opositora.

Colombia expresó su preocupación “por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición como la PUD y el Movimiento Vente Venezuela, entre otros”, señaló la Cancillería en un comunicado.

Luego se produjo un encontronazo entre los presidentes. Nicolás Maduro habló de izquierdas cobardes que “no son capaces de condenar los intentos contra la revolución” y Petro afirmó que : “no hay izquierda cobarde, hay la probabilidad de, a través de profundizar la democracia, cambiar el mundo”.

Machado, que arrasó en las primarias opositoras, designó a Corina Yoris, de 80 años, como su sustituta ante la imposibilidad de inscribirse en las presidenciales por la inhabilitación política que le fue impuesta el año pasado en medio del apogeo de su campaña.

Yoris, sin embargo, no pudo inscribirse por razones aún no explicadas por las autoridades electorales, y la oposición terminó por postular “provisionalmente” al exembajador Edmundo González Urrutia mientras define un candidato.

Preocupación regional

El bloqueo fue rechazado por varios países de la región, incluidos Colombia y Brasil, considerados aliados de Maduro. En una rueda de prensa conjunta en Brasilia, el presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, condenaron fuertemente la exclusión.

“No hay explicación jurídica ni política” de por qué no pudo hacerlo, dijo Lula, que se dijo “sorprendido” por la noticia; mientras Macron pidió “restituir” la posibilidad de que participe en los comicios.

El Departamento de Estado de Estados Unidos también había reiterado el jueves su preocupación por la exclusión de Yoris e hizo un llamado a elecciones “libres y justas”.

“Estados Unidos no es el único que está profundamente preocupado, nuestros socios regionales comparten esta preocupación”, dijo el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller.

“No nos metemos en sus asuntos”

El gobierno de Venezuela solo se ha pronunciado para rechazar la declaración de Miller. “Hoy amenazan con clavar los clavos de las sanciones, del bloqueo, de la agresión económica”, dijo el presidente Nicolás Maduro vía telefónica al canal estatal.

El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, cuestionó los pronunciamientos de Colombia, Brasil y Francia.

“No nos metemos en los asuntos de nadie. Métanse sus opiniones por donde les quepan”, dijo Rodríguez en X al defender que 13 candidatos se inscribieron para las presidenciales. Pero del total, nueve dirigentes son tachados por la oposición tradicional de “colaboracionistas” del oficialismo.

Los otros tres que compiten con Maduro son el exrival de Chávez, Manuel Rosales; un exrector electoral y el candidato “provisional” de la PUD.

“Ha quedado claro que no hay razones políticas ni jurídicas que impidan que Corina Yoris pueda ser candidata y que su exclusión, como la mía, niegan la posibilidad de elecciones libres y justas”, insistió Machado.

Apoyo de China a Maduro

China manifestó su apoyo a Venezuela en la preparación de las elecciones presidenciales del 28 de julio y criticó la “interferencia externa” de Estados Unidos, después de que Washington expresara preocupación por el impedimiento de la inscripción de candidaturas opositoras.

“Respetamos la independencia nacional y soberana de Venezuela, apoyamos a Venezuela en el avance de las elecciones de acuerdo con su constitución y leyes”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, en conferencia de prensa. China se opone a la “interferencia externa” de Estados Unidos en los asuntos

de Venezuela, continuó el vocero que también pidió “un papel positivo y constructivo de la comunidad internacional”.

No soy el candidato de Maduro: Rosales

El dirigente venezolano Manuel Rosales, viejo rival del fallecido Hugo Chávez, negó que su candidatura presidencial haya sido pactada con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, luego de que la oposición denunciara trabas para inscribir a otra aspirante.

“Me han desatado una guerra por las redes, están gastando millones de dólares inventando, calumniando, difamando, que si yo soy el candidato de Maduro, que si negocié con Maduro, ¡que Dios me ampare y me favorezca! (de ser el candidato de Maduro)”, dijo Rosales durante un acto en Maracaibo.

Rosales, candidato presidencial en 2006, anunció que se postuló al filo de la medianoche del 25 de marzo, cuando vencía el plazo para inscribir candidaturas a los comicios previstos para el 28 de julio y en los que Maduro optará a un tercer mandato.

El dirigente de 71 años se inscribió a última hora con su partido Un Nuevo Tiempo, luego de que el acceso a la plataforma automatizada fuera bloqueado a la profesora universitaria Corina Yoris, nominada por María Corina Machado, ganadora de primarias celebradas en octubre pasado.

“Busquen una negociación, busquen un candidato o una candidata que pase las trabas y los obstáculos del gobierno, búsquenlo, y yo le entrego la candidatura a quien quieran, pero no difamen, no le hagan la guerra sucia al pueblo de Venezuela, no dejen sin salida al pueblo de Venezuela”, se defendió Rosales.

