Si tú quieres, yo quiero: es el mensaje de Maduro a Joe Biden

Luego de que Estados Unidos amenazara con nuevas sanciones contra Venezuela, en medio de la contienda electoral en la que la oposición no ha tenido garantías, el presidente Nicolás Maduro arremetió contra Joe Biden, pero en inglés, hecho que fue criticado al mandatario venezolano en redes sociales.

“Le dijo a los negociadores que le digan a Joe Biden el siguiente mensaje. Si tú quieres, yo quiero; si tú no quieres, yo no quiero. Punto final”, afirmó el presidente de Venezuela, utilizando el idioma inglés, aunque no lo pronunció bien.

Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos se han visto en riesgo debido a las pocas grantías que el Gobierno de Maduro le ha dado a la oposición para que participe en la contienda electoral del próximo mes de julio.

El Gobierno de Joe Biden ha rechazado que la inhabilidad que se impuso sobre María Corina Machado, quien era la principal candidata de la oposición para quedarse con el Palacio de Miraflores, tras haber ganado las elecciones primarias.

*Con información de Vanguardia

