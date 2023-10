Marcelo Zubirán dice que dará la pelea con Motilones del Norte para ganar la serie a Caribbean Storm

Luego de su periplo por Bogotá, donde se jugó la fase eliminatoria de la Liga II- 2023 de baloncesto profesional, y ahora con los dos primeros juegos de los cuartos de final del torneo, disputados en Barranquilla, contra el actual campeón Caribbean Storm, de San Andrés, que tomó ventaja en la serie (2-0), Motilones tendrá que desquitarse de local.

Los encuentros entre los dos quintetos se cumplirán el 25 y 26 de octubre, en el que se espera lleno total en el coliseo Toto Hernández para intentar igualar la llave y extender la serie hasta el quinto compromiso, que se jugará en Barranquilla.

Hay que señalar que el ganador de tres de los cinco juegos, avanzará a la semifinal.

A pesar de los dos reveses (93-72, y 81-75) de Motilones del Norte, el técnico uruguayo Marcelo Zubirán consideró que con sus “doce guerreros” como los ha denominado y la ferviente afición de Cúcuta, le darán la vuelta al marcador de los cuartos de final.

No obstante, reveló que se han cometido errores de concentración, que los llevaron a perder los dos primeros juegos, dado que el equipo ha sentido el desgaste en los partidos, algo que es normal en estas instancias del campeonato.

Igualmente, Zubirán dijo que se tiene con qué darle la pelea al campeón, que cuenta con una nómina de lujo y costosa.

“Hemos estado 26 días jugando de visitante, lo cual es una alegría volver a casa y vamos a dar el cien por ciento para igualar la eliminatoria y poder jugar el quinto contra ellos (Caribbean) que es nuestro objetivo”, expresó el uruguayo a La Opinión.

Un poco de ansiedad

Sobre la evaluación del rendimiento del equipo en los dos encuentros, en los que de alguna manera las desconcentraciones les han salido caras, el entrenador charrúa reconoció que, “el tema de la concentración lo tenemos que ajustar, debemos pulir ciertos detalles”. Pero a la vez, el técnico justificó que, “al tener una rotación tan corta, conlleva a que el jugador tenga mucha fatiga, no tanto física, sino también mental y nosotros sufrimos un poco con la rotación”.

De igual manera el profe Zubirán consideró que otro factor ha sido la ansiedad que le pasa a todo deportista y que en el baloncesto, por las ganas de querer ganar, se falla en la definición.

Otro punto que resaltó el uruguayo es que Motilones es uno de los equipos que tiene tres extranjeros y los demás cuatro y en un recambio se siente la ventaja.

“Pareciera que no es así, pero si se nota (la diferencia), la mayoría de los clubes han jugado con sus cuatro extranjeros y nosotros no. Apenas nos llegó para esta última parte, pero la gente debe entender que es fácil pedir, pero hacer es muy diferente y traer un jugador significa mucho en lo económico, cuando las empresas no acercan mucho para patrocinar. Se cuenta con el apoyo, pero se quisiera que llegarán más”, confesó Marcelo.

En referencia de cómo ve la definición de la serie con un 2-0 en contra, el entrenador del equipo de Cúcuta fue categórico: “la veo positiva y vamos a salir a ganar, eso no tengo la más mínima duda, pero el apoyo de la afición va a ser determinante, para que nosotros logremos la victoria”.

Agregó: “el tema del compromiso no se duda, que algunos jugadores se pongan mucha presión para ser mejores, seguro es parte del compromiso, desean ganar, tengo 12 guerreros que son ganadores, le tengo una fe increíble a este equipo”.

