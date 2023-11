Motilones del Norte dejó una buena imagen en la Liga

“Fue espectacular. Cuando fuimos a jugar la primera fase iba muy poca gente a ver Piratas siendo local, en Bucaramanga vi muy pocos seguidores, en Cali igual, con Titanes siendo campeón no llenaban. Me quedo con la afición de Cúcuta, la mejor afición que he visto de Colombia”, expresó Zubirán, que, de la emoción, salió entre lágrimas en uno de los juegos.

El uruguayo agradeció a directivas, miembros del equipo y todo el personal que aportó para el proyecto.

‘Estamos contentos’

Jhon Bustamante, presidente del club, se mostró satisfecho por el rendimiento deportivo del quinteto en este semestre.

“En lo deportivo quedamos muy contentos con el grupo que se armó, con todo lo que se hizo en la parte técnica. Se seleccionaron a unos muy buenos jugadores dentro de lo económico. Competimos sin recambio extranjero y se luchó, es algo a resaltar”, comentó el dirigente.

Bustamante resaltó el acompañamiento de la Gobernación de Norte de Santander y CENS, quienes han apoyado al equipo desde 2021.

“Esperamos una mayor vinculación de las empresas para los próximos torneos y apuntar a una representación que nos dé mayores resultados”, dijo Bustamante.