Motilones del Norte padeció la categoría de Smith y perdió ante Corsarios de Cartagena

En un partido aguerrido, Motilones del Norte sufrió la gran categoría del estadounidense Jeremy Smith y terminó cayendo, la noche del sábado, ante Corsarios de Cartagena en la cuarta fecha de la Liga II-2023.

Los rojinegros del uruguayo Marcelo Zubirán padecieron ante el rojo cartagenero con un triple de Smith -quien el semestre anterior actuó con Piratas- a falta de dos segundos para finalizar el juego decretando una victoria 76-74.

El equipo cucuteño intentó igualar las acciones en el tiempo restante, pero la estrategia en ataque no salió como se planificó.

Smith fue el hombre del partido con 29 puntos, 3 rebotes y una asistencia.

Por cuartos, Motilones ganó el primero 26-23, el tercero 12-10 y el final 21-19. Fue sobrepasado en el segundo 24-15.

El más destacado por el quinteto fronterizo fue el serbio Milos Petrovic, el máximo rebotero del compromiso (12) y además aportó 14 puntos y dos asistencias.

‘No supimos castigar’

La escuadra motilona fue al campo con el panameño Carlos Javier Rodríguez, el colombo-puertorriqueño Brandon Davis, el serbio Petrovic, los colombianos Sebastián Márquez y Carlos Morales.

En la rotación Michael Parra ingresó bien dando 10 puntos y dos rebotes. Asimismo Jorge Padilla, Joel Lizcano, Stephano Marcano y Carlos Caicedo tuvieron minutos de competencia.

Zubirán padeció la ausencia del panameño Pablo Rivas, un habitual titular alero que no pudo estar en campo por una dolencia física.

“Sabíamos que ellos eran un equipo incómodo. La falta de Pablo Rivas se ha notado, pero tenía una molestia en la rodilla y prefiero que reposara. No supimos castigar. Nuestros jugadores importantes no estuvieron a la altura y los de la banca tienen que dar un paso adelante y no lo han dado”, afirmó el técnico uruguayo en rueda de prensa.

Corsarios, que para este semestre conformó una nómina competitiva y dejó de ser la cenicienta, tuvo en cancha gran parte del juego a los estadounidenses Smith, Desmond Medder y Little Montrell, con los colombianos Yesid Mosquera y Wilfredo Rodríguez.

“No pudimos detener el uno contra uno de ellos. Estuvieron finos en el tiro de tres desde el inicio hasta el final del juego. Fallamos tiros abiertos, fallamos transiciones rápidas. Al final es baloncesto y ellos eran un rival duro”, analizó el bogotano Juan Sebastián Márquez.

“Vamos a seguir trabajando, a pasar la página. Hay revancha en la segunda rueda, ya veremos cómo termina la fiesta”, puntualizó Zubirán.

Tras cuatro fechas jugadas en el coliseo El Salitre de Bogotá, Motilones es tercero de la Conferencia A con 6 puntos producto de sus victorias ante Búcaros y Piratas, y caídas ante Titanes y Corsarios.

En la próxima jornada, Motilones del Norte chocará con Cóndores de Cundinamarca, equipo que no conoce el triunfo en el campeonato. El duelo se disputará el próximo martes.

Para recordar. La División Profesional de Baloncesto organizó este semestre con una fase de grupos en dos sedes fijas (Bogotá y Cali) a la que fueron seis equipos por cada conferencia. Cada elenco jugará 10 jornadas y los cuatro primeros de cada grupo avanzarán a la ronda de Play-offs que si se jugará en las sedes naturales de los quintetos.

Conferencia A:

1. Piratas de Bogotá (7 puntos)

2. Titanes de Barranquilla (6 puntos)

3. Motilones del Norte (6 puntos)

4. Corsarios de Cartagena (6 puntos)

5. Búcaros de Bucaramanga (5 puntos)

6. Cóndores de Cundinamarca (3 puntos)

