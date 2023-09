Motilones del Norte se estrena en la Liga II-2023 frente a Búcaros

Motilones del Norte iniciará este lunes su participación en la Liga II-2023 del baloncesto colombiano enfrentando a Búcaros de Bucaramanga, en el coliseo El Salitre de Bogotá, sobre las 8:00 p.m.

Será el primer compromiso de cada elenco en esta nueva edición de la Liga organizada por la División Profesional de Baloncesto (DPB).

Lea aquí: Motilones del Norte conoció el formato, sede y fecha del inicio de la Liga II-2023

Rojinegros y auriverdes hacen parte de la Conferencia A compartiendo grupo con Titanes de Barranquilla, Piratas de Bogotá, Cóndores de Cundinamarca y Corsarios de Cartagena. De esta fase de grupos, que consta de 20 jornadas en la burbuja de Bogotá, avanzarán los cuatro primeros.

Por el lado B, que se juega en Cali, compiten Caribbean Storm de San Andrés, Cimarrones de Chocó, Cafeteros de Armenia, Sabios de Manizales, Team Cali y Tigrillos de Medellín.

Con el deseo de ser protagonistas

Motilones del Norte cumplirá su cuarta participación en el campeonato profesional. En las tres anteriores logró llegar a dos semifinales y en una ocasión a los cuartos de final.

Este semestre, los fronterizos serán dirigidos por el uruguayo Marcelo Zubirán, técnico con experiencia en el baloncesto europeo.

Conozca: Selección Norte de baloncesto en silla de ruedas ganó torneo en la 'Toto' Hernández

“Vine porque me llamó la atención la gente, la ciudad, la historia. Me encantan los proyectos así. Es muy fácil entrenar equipos con presupuestos muy altos, con los presupuestos bajos es donde se ven los entrenadores de verdad, la calidad y el nivel. Me gustó la humildad del club. Es un desafío para mí”, dijo el charrúa, en diálogo con La Opinión.