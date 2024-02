Crisis en el Catatumbo: los cocaleros anuncian paro

Hambre tras sobreproducción de coca

Tras el aumento de la oferta y la disminución de la demanda en el mercado cocalero, los precios bajaron y la economía de los pequeños agricultores comenzó a agravarse.

“La crisis es debido a que el producto no se comercializa. Nosotros no es que seamos defensores de la coca, pero es que es la única economía que hay. La gente siembra coca, no porque quiere, sino porque no hay más. Aquí no estamos hablando que se compre la coca, estamos hablando que se sustituya”, aclaró Alirio Pallares.

En este sentido, el vocero de Asuncat explicó que han intentado establecer vínculos con las instituciones para enfrentar esta crisis de hambre que atraviesan los campesinos de la zona.

“Hemos hecho los esfuerzos esperando que el Ministerio de Agricultura envíe recursos. Que los alcaldes, que los gobernadores nos ayuden. Entonces nos preocupa que esta crisis de hambre genere desplazamientos. La gente va salir a la ciudad a qué. Hay mecanismos que el Gobierno puede garantizar como las ollas comunitarias, los mercados… hay muchas cosas”, propuso.

En este sentido, aclararon que saldrán a las calles el próximo 15 de marzo para ser escuchados por las autoridades competentes.

“Las familias nos dicen que no pueden vender, que no se puede cambiar producto por mercado. Desde los concejales deben ayudarnos a resolver. Qué trabajo les cuesta decir por tres o seis meses vamos a ayudar a los recolectores de coca. Eso se puede hacer. Hay mecanismos. Hay hambre y no buscan soluciones”, finalizó Pallares.

Redacción: Brayan Silva/ Periodista La Opinión

