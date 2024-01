Cúcuta cumplió con altura en la Vuelta al Táchira 2024

Una vez más, Cúcuta demostró ser una buena ciudad anfitriona de las carreras ciclísticas. Este sábado 20 de enero, la capital de Norte de Santander acogió la séptima y penúltima etapa de la Vuelta al Táchira 2024 que inició en Ureña, ingresó a territorio colombiano y culminó en el Cerro Cristo Rey, en la localidad de Capacho.

El ganador de la jornada de 140.9 kilómetros fue el venezolano Luis Mora (Fundación Ángeles Hernández), un conocido del ciclismo rojinegro, puesto que ha competido con el elenco cucuteño Team Saavedra.

Mora culminó la jornada en un tiempo de 3 horas, 56 minutos y 34 segundos, seguido por Enmanuel Viloria (Lotería Táchira) a 11 segundos y Daniel Abreu (Camimpeg Carobmat) a 32 segundos. “Lloré de la felicidad, se quedan en mi mente todas las imágenes de la etapa”, declaró Mora al equipo de prensa oficial del evento.

El favorito ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike), ganador de una etapa en el Giro de Italia 2020, mantuvo el liderato y llegará como virtual campeón a San Cristóbal a alzar por primera vez el título.

Caicedo, quien ha portado la camiseta de campeón nacional ecuatoriano, es seguido por Juan Ruiz a 28” y Nelson Camargo (59”).

“Es una Vuelta al Táchira muy difícil, bastante dura, con un gran nivel con corredores muy fuertes. Me he defendido lo que más he podido”, dijo Caicedo, antiguo corredor del EF.

La última etapa será un circuito en San Cristóbal con un recorrido de 117 km.