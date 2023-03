Egan Bernal regresa en una Volta a Cataluña con duelo Roglic-Evenepoel

El colombiano Egan Bernal regresa a las carreteras en una Volta a Cataluña repleta de figuras, entre las que destaca el duelo que podrían mantener el belga Remco Evenepoel y el esloveno Primoz Roglic, grandes favoritos a la victoria final.

Bernal (Ineos), ganador del Tour-2019, volverá a correr con la vista puesta en la próxima edición de la ronda gala, tras retirarse en enero de la Vuelta a San Juan.

Junto a Bernal, que el pasado año sufrió un grave accidente mientras se entrenaba en su país, el Ineos estará encabezado por Geraint Thomas, tercero en la edición 2021 de la Volta.

Bernal y Thomas acuden a Cataluña, donde se dibuja en duelo entre Remco Evenepoel y Primoz Roglic (Jumbo Visma) como principales favoritos de la Volta, que comenzará el lunes y finalizará el domingo tras recorrer 1.196,3 km.

El belga del Soudal-Quick Step regresa tras su victoria en el UAE Tour, mientras Roglic llega después de arrasar en la Tirreno-Adriático con victoria y tres triunfos de etapa.

"El objetivo es ganar una etapa, apuntar al podio y trabajar bien con vistas al Giro. He mirado un poco el recorrido y parece difícil. Es un ensayo general perfecto para la última semana del Giro. También es una buena prueba para ver cómo va el equipo", dijo Evenepoel este domingo en una videoconferencia de prensa.

"Todavía no estoy en mi mejor nivel, pero me siento bien, incluso mejor de lo previsto", añadió el campeón del mundo, que no duda de que Roglic será uno de sus grandes rivales.

"Es uno de los mejores corredores del pelotón así que siempre será favorito en una carrera como esta. Pero no es el único. Tal vez haya 10 o 15 hombres que puedan aspirar a la victoria final aquí", aseguró.

Sin Sergio Higuita

Junto a Roglic y Evenepoel, también pugnarán por la victoria el británico Adam Yates, como líder del UAE, o el francés Romain Bardet, y como gran ausente figura el ganador de la pasada edición, el colombiano Sergio Higuita.

Los ciclistas se enfrentarán a siete etapas con la montaña como protagonista, empezando ya en la primera etapa de 164,6 km con salida y llegada en Sant Feliu de Guíxols, que tendrá tres altos de tercera categoría y uno de segunda.

El martes, los ciclistas recorrerán 165,4 km entre Mataró y la llegada en un alto de categoría especial en la estación de esquí de Wallter 2000, con 12 km de subida y rampas de hasta el 14%.

Al día siguiente la carrera volverá a terminar en una estación de esquí, tras 180,6 km entre Olost y La Molina con dos altos de primera categoría y otro de categoría especial.

El jueves, los ciclistas se despiden de los Pirineos con una etapa de la montaña al llano de 188,2 km entre Llívia y Sabadell con tres dificultades montañosas, antes de afrontar la etapa reina de la prueba el viernes saliendo desde Tortosa para acabar en el alto de Lo Port tras 178,6 km.

Los ciclistas afrontarán un subida final de 10 km con rampas de hasta el 14%.

La penúltima etapa de 177 km irá de Martorell a Molins de Rei, antes de finalizar el domingo con una etapa con salida y llegada en Barcelona de 142 km.

- Programa de la 102ª edición de la Vuelta a Cataluña (20-26 marzo):

Lunes 20 de marzo : 1ª etapa, Sant Feliu de Guíxols - Sant Feliu de Guíxols (164,6 km)

Martes 21 de marzo : 2ª etapa, Mataró-Wallter 2000, (165,4 km)

Miércoles 22 de marzo: 3ª etapa, Olost-La Molina, (180,6 km)

Jueves 23 de marzo: 4ª etapa, Llívia-Sabadell (188,2 km)

Viernes 24 de marzo: 5ª etapa, Tortosa-Lo Port (178,6 km)

Sábado 25 de marzo: 5ª etapa, Martorell - Molins de Rei (177 km)

Domingo 26 marzo: 7ª y última etapa, Barcelona - Barcelona (142 km)

