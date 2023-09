Roglic ganó en el Angliru y Kuss mantuvo el liderato de la Vuelta a España

⚡️ La velocidad y un final en alto inolvidable nos ha regalado el show de Jumbo Visma. ¡Revive los mejores momentos de la etapa 1⃣7⃣ en 1 minuto!



Jumbo Visma gave us a show of speed and an unforgettable finish in the clouds. Re-live the best moments from stage 1️⃣7️⃣ in 1 minute!… pic.twitter.com/39HkPSVAcL