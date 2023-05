Tras recuperar la 'maglia rosa', Evenepoel abandona el Giro por el covid

El belga Remco Evenepoel, líder y gran favorito para ganar el Giro de Italia, se retiró de la carrera este domingo tras ganar la novena etapa, una contrarreloj, por haber dado positivo al covid-19, anunció su equipo, Soudal-Quick Step.

"Siento mucho tener que dejar la carrera. Siguiendo el protocolo del equipo hice un test rutinario que desafortunadamente ha sido positivo", declaró en un comunicado el vigente campeón mundial de ruta, que había recuperado la 'maglia' rosa tras ganar la contrarreloj de 35 kilómetros en Cesena.

Lea: Jürgen Klopp reveló su sentir con Luis Díaz en Liverpool: “lo amo, lo amo absolutamente”

"Mi experiencia aquí ha sido realmente especial y estaba impaciente por disputar las últimas dos semanas. Agradezco a los técnicos y a los corredores todos los sacrificios que han hecho para preparar este Giro. Les voy a animar en las dos semanas que quedan", añadió el corredor flamenco de 23 años, que viajará el lunes a su país.

"El campeón del Mundo y maglia rosa del Giro Remco Evenepoel está fuera de la carrera tras ser positivo en un test al covid-19", anunció su equipo Soudal-Quick Step en Twitter, confirmando la noticia.

La baja de Evenepoel no es la única, ya que poco después se anunció la del colombiano Rigoberto Urán, 22º en la general a algo más de seis minutos de Evenepoel.

Urán también abandona

"Urán ha sido controlado positivo al covid después de sufrir síntomas esta noche. Abandonará el giro y descansará un tiempo antes de volver a competir", anunció en Twitter su equipo, el Education First.

Ya son seis los corredores que han abandonado el Giro tras ser controlados positivo al covid-19, después de las salidas anteriores del francés Clément Russo (Arkéa-Samsic) y los italianos Nicola Conci (Alpecin), Giovanni Aleotti (Bora) y Filippo Ganna (Ineos).

Más detalles: Rigoberto Urán da positivo para COVID-19 y se retira del Giro de Italia 2023

El anuncio de Evenepoel se produjo apenas unas horas después de que el belga ganase la contrarreloj por delante de dos ciclistas del Ineos, los británicos Geraint Thomas y Tao Geoghegan Hart, a los que superó por apenas uno y dos segundos respectivamente.

El abandono de Evenepoel pone patas arriba la clasificación del Giro y abre el abanico de aspirantes al triunfo final en Roma dentro de 15 días.

El otro gran aspirante al escalón más alto del podio, el esloveno Primoz Roglic, perdió solo 17 segundos y era tercero en la general, a 47 segundos de Evenepoel y a solo dos de Thomas.

El veterano ciclista galés de 36 años, ganador del Tour en 2018, es por lo tanto el nuevo líder del Giro, con dos segundos de ventaja sobre Roglic y cinco por encima de su compañero Geoghegan Hart antes de la primera jornada de reposo el lunes.

Bajo la lluvia y en un día frío, Evenepoel se mostró menos expeditivo que en ocasiones anteriores, en una contrarreloj que le iba como anillo al dedo, pero nada hacía presagiar lo que llegaría horas después, aunque tras la etapa dejó una frase que terminó haciéndose realidad: "Solo espero no enfermar".

Thomas nuevo líder

Fue la segunda victoria en la 106ª edición del Giro para el vigente campeón del mundo de fondo en carretera, después de la que logró en el prólogo, hace una semana, también en una crono. Y también la última del fenómeno belga, ganador el pasado mes de septiembre de la Vuelta a España, su primera carrera de tres semanas.

Entérese: Camila Osorio y un triunfo para resurgir tras su lesión

Evenepoel, especialista en la contrarreloj después de haber acabado entre los tres primeros en las nueve cronos que ha disputado desde 2019, no ocultó su decepción al cruzar la meta: "No he gestionado bien esta contrarreloj. Salí demasiado rápido y me ha costado recuperar tras la primera parte. No he respetado el plan previsto a nivel de vatios".

"No es el resultado que esperaba. Sigue siendo una victoria de etapa, pero evidentemente no ha sido la mejor crono de mi vida", insistió el actual maillot arcoíris, aunque este domingo corrió con la camiseta de campeón de Bélgica de contrarreloj.

Una decepción que creció por la noche con el anuncio del abandono.