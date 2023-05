Camila Osorio y un triunfo para resurgir tras su lesión

Sobre el triunfo de Camila Osorio ante Caroline García (cuarta del mundo) en el WTA 1000 de Roma, se marca un entorno de resurgimiento para la cucuteña puesto que en la primera parte de la temporada sufrió una lesión que la alejó dos meses de las canchas.

“Literalmente, no tengo palabras para describir lo que siento ahora. He tenido algunos problemas de lesiones, pero ahora vuelvo a jugar y no puedo creer que haya ganado a la número cuatro del mundo", expresó la jugadora, el sábado, luego de su victoria al ser consultada por la WTA.

Y es que ese parón le impidió competir en las canchas de su tierra con la selección Colombia en la Billie Jean King Cup, evento en el que los seguidos del tenis anhelaban y esperaban contar con su presencia.

Asimismo, no pudo estar en el WTA 250 de Bogotá (fue campeona en 2021) y los WTA 1000 de Indian Wells y Miami.