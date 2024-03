¡Ahora la Dian! Aida Victoria Merlano denuncia embargo

No han sido días fáciles para la creadora de contenido Aida Victoria Merlano. La hija de la excongresista por el partido Conservador Aida Merlano Rebolledo, quien paga una condena por su participación en la compra de votos en municipios del Atlántico, recibió un aumento de 7 a 13 años de prisión en la pena que cumple desde septiembre de 2022 por participar en la fuga a la justicia que protagonizó su mamá.

La influencer fue condenada por los delitos de fuga de presos (en calidad de cómplice) y uso de menores para la comisión de delitos, por su presunta participación en la fuga de su mamá cuando estaba en un consultorio odontológico en Bogotá durante octubre de 2019, mientras pagaba una condena de 15 años por concierto para delinquir y compra de votos.

La decisión que había tomado el juez del caso indicaba que la creadora de contenido, que desde el inicio estaba pagando su condena en casa por cárcel, tenía que empezarla a pagar en un centro penitenciario de manera inmediata.

Sin embargo, el abogado defensor, Miguel Ángel del Río, interpuso un recurso de casación frente a la Corte Suprema de Justicia para que la orden de captura contra la creadora de contenido fuera anulada. El argumento que utilizó fue que su clienta no participó en la fuga de su madre, que luego fue capturada en Venezuela y posteriormente extraditada a territorio colombiano.

Por ese motivo la influencer, que tiene 24 años de edad y 5.6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, no ha sido recluida en un centro carcelario, ya que tendrá que resolverse primero el recurso interpuesto por su defensa, algo que se demorará un buen tiempo.

Sin embargo, el “sufrimiento” de Aida Victoria no ha mermado. Este martes, la influencer publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que contó que tuvo un problema con la Dian.

“El jueves me condenaron. El viernes me entró un pago de Facebook. Hoy el pago no aparecía en mi cuenta. Llamé al banco y me dicen que tengo un embargo de la Dian de Barranquilla. No recibí ninguna notificación. Me embargaron por una deuda que tengo, que llamando a mi contador, a mi tributarista, a todo mi equipo, me mandaron comprobante de que ya está cancelada”, dijo la influencer.

En la historia que compartió, Merlano también puso un pantallazo en el que mostró que en su cuenta de Bancolombia tiene, de momento, un saldo de 0 pesos.

