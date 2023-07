Colombia es el quinto país con las carreteras más peligrosas en el mundo

Salir de vacaciones por carretera es considerada una forma para disfrutar de los paisajes y naturaleza; aunque no siempre es la forma más segura para desplazarse hacia el lugar de destino, si se tiene en cuenta que en las carreteras pierden la vida más de 1,3 millones de personas anualmente, en medio de siniestros viales.

Colombia no se queda atrás en temas de accidentalidad y muertes relacionadas con este hecho. Por ello, Finn en su informe The world’s safest roads, ubicó al país dentro de cinco países donde se producen la mayor cantidad de decesos relacionados con las muertes, Así con 15,42 fallecimientos en las vías por cada 100.000 personas, no queda bien parado el país en temas de seguridad y educación vial.

Conozca: Preocupa aumento de lesionados en las vías del Área Metropolitana

El Instituto Nacional de Medicina dio a conocer en su informe anual con corte a noviembre de 2022, que en el territorio nacional se produjeron 7.432 fallecidos en accidentes de tránsito, una cifra que aumentó 12,9% con respecto a 2021.

Entre los errores más frecuentes que comenten quienes van frente al volante, según un estudio realizado por Allianz Colombia, son los relacionados con la forma como operan el vehículo, pues cerca de 14% realiza maniobras bruscas para frenar un automóvil, 11% excedió la velocidad y 9% mantuvo el acelerador presionado cuando iba en bajada. Y, en el informe se agrega que por cada 11 kilómetros, los conductores cometen entre tres y cuatro errores al conducir.

En el documento de Finn, por otra parte, expone que el país con mayor índice de accidentabilidad en las grandes vías son Arabia Saudita con 35,94 muertos, seguido de Tailandia 32,21, Malasia 22,48 y en el cuarto lugar Kuwait con una cifra cerca a la de Colombia con 15,43.

Tomado de La República*

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion