El 18 de octubre la oposición volverá a marchar contra Petro

Marcha va, marcha viene. Así literalmente es lo que está pasando con las movilizaciones que se están presentando en el país para defender o controvertir contra la administración de Gustavo Petro.



Luego de que el miércoles 27 de septiembre el gobierno financió una manifestación en distintas ciudades del país con el propósito de respetar la vida, pero además para apoyar su gestión, ahora está en proceso la que realizarán los sectores de la oposición.

Desde la asociación de la Reserva Moral de Colombia, que agrupa a los militares en retiro del país, se anunció que el miércoles 18 de octubre, en dos semanas, le corresponderá el turno a la oposición para salir a las calles. Esta no es la primera movilización a la que convocan, ya hubo muy multitudinaria en junio pasado y otra en agosto, la cual no fue tan asistida de manifestantes.



Como en las dos marchas anteriores, la del 18 de octubre, según indicó Josías Fiesco, uno de los organizadores, será no sólo en la capital del país, sino en otras ciudades, como por ejemplo en Medellín, en donde esperan que salgan miles de participantes.

Según Fiesco "a la convocatoria que ya se suman las diferentes fuerzas de oposición se espera un mensaje claro, contundente y multitudinario para defender la salud, el comercio, las pensiones, la seguridad que hoy se empeñó destruir el gobierno Petro".



Considera además que “la oposición en Colombia es ciudadana, es la ciudadanía la que padece a diario la asfixia en los precios de los alimentos, el combustible, es en las calles donde se padece la inseguridad como hace 30 años, que el petrismo estimula con su millón de pesos mensual a la delincuencia”.



Fiesco resalta que esta nueva cita es para protestar también por lo que considera el gobierno derrochón, “es un grito de unidad, de todas las fuerzas de oposición, reservistas, comerciantes, madres de familia, todos los colombianos preocupados por el rumbo hacia donde llevan nuestro país”.

