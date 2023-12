El sistema está amenazado por el populismo: Duque sobre la reforma a la salud

De "probrecistas" calificó hoy el expresidente Iván Duque a los "progresistas" que aprobaron la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, en un mensaje crítico desde su cuenta de X.



Para el exmandatario, el Senado tiene ahora la "responsabilidad histórica de salvar el sistema de salud de Colombia”, puesto que “hoy está amenazado por el populismo, la demagogia y el odio a la participación mixta entre el sector público y el sector privado”.



“Quieren volver a las épocas del Seguro Social y activar un sistema de atraco político al bienestar social. Se dicen ‘progresistas’ los que defienden ese esperpento de reforma, pero en realidad son pobrecistas porque van a arruinar la salud de 50 millones de personas”, agregó en un mensaje en X.

También aprovechó para referirse a su gobierno, al sostener que que durante la pandemia del Covid el sistema de salud “mostró sus fortalezas”.



Pero Duque no fue el único que criticó la inicitiva. La congresista Catherine Juvinao afirmó que la reforma no sobreviviría en la Corte.



Enumeró como argumentos que elimina el derecho a la libre elección, crea burocracias políticas, no apropia recursos para formalizar el talento humano en salud y que, según ella, “plantea una transición imposible que derivará en el colapso del sistema”.

Las voces de protestas de hoy contrastan con los gritos de la bancada de Gobierno que cerró la jornada al son del estribillo “¡sí se pudo!” en el Congreso, mientras que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aseguró que este “es un triunfo de Gustavo Petro”.



“Hay muchos cambios en el proyecto y yo creo que para bien. Hemos logrado consensuar muchos de los artículos y creemos que de esa manera, cuando ya se revise en el Senado y puedan verlo con detención, se va a ver que hemos aceptado y hemos logrado consensuar muchos de los puntos que son importantes", enfatizó el jefe de la cartera sanitaria.



Sostuvo que "podamos seguir trabajando sobre lo construido, pero también actuar para poder solucionar los graves problemas que existen en muchas partes del país y sobre todo los sectores campesinos, rurales y los sectores marginados”, enfatizó.

