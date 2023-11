Francia Márquez recibe su título de doctora honoris causa en educación

La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, recibió en la tarde de este viernes el título de doctora honoris causa en educación de parte de la Universidad Pedagógica Nacional, que reconoció su lucha “por los nadies y las nadies”.

Así lo describió Adolfo León Atehortúa, rector encargado de la institución, quien en su discurso resaltó su “papel para la reescritura de la historia de Colombia”.

El Consejo Superior de la Universidad la reconoció como defensora de los derechos humanos, del territorio de los pueblos afro, protectora del medio ambiente, luchadora por la igualdad y maestra por hacer realidad el precepto constitucional de Colombia como país multiétnico y pluricultural.

Al evento asistieron comunidades negras (PCN), la guardia cimarrona, jefes de misiones diplomáticas, la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, y el viceministro de educación superior, Alejandro Álvarez Gallego.

Este último señaló que “al recibir este título honra a la academia y nos exige aceptar el desafío de pensar de otra manera para que nuestros currículums se arriesguen a conectarse con esas otras formas de entender al mundo”.

“Quien no lucha no va al cielo”

Luego de recibir su diploma, la Vicepresidenta pronunció un discurso en el que exaltó los principios que promueven las comunidades negras: la reafirmación para el ser, el espacio para el ser, una opción propia de futuro, el ejercicio del ser, la solidaridad entre los pueblos y la reparación histórica.

“Esta es una distinción que recibo muy honrada, reconociendo el papel fundamental que tiene la educación en la transformación social”, inició diciendo.

Luego se refirió a su camino educativo y a los retos que ha tenido que afrontar: “Aunque mis esfuerzos por educarme han significado orgullo para mi familia, he recibido muchas críticas de quienes cuestionan que no terminé mi bachillerato bajo los estándares establecidos por el sistema educativo colombiano”.

“Yo del bachillerato me gradué tarde porque tuve un embarazo adolescente. Las obligaciones del cuidado que esto implicó para una mujer joven, de bajos recursos, en un municipio marginado en el norte del departamento del Cauca. Entré tarde a la universidad para los estándares de las personas privilegiadas”, continuó.

Y compartió algunas de las enseñanzas que sus mayores y mayoras le dejaron. Por ejemplo, que “resistir no es aguantar” y que “quien no lucha no va al cielo”.

“Esas enseñanzas me llevaron a asumir un compromiso con la vida, con el cuidado del territorio y con la justicia social”, aseguró Márquez.

