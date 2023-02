Gobierno Petro ya pidió en extradición a Aida Merlano a Nicolás Maduro

El presidente Gustavo Petro solicitó en extradición a la excogresista Aida Merlano para que comparezca ante la justicia colombiana.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que ahora que se han activado las relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela, han iniciado el trámite de nuevo, pero aclaró que el proceso tardará un tiempo.

“Ese trámite no es rápido, no por este caso, no por la justicia venezolana, o por la autoridad colombiana, es porque hay que hacer un trámite en Colombia, un trámite en Venezuela que tiene pasos judiciales, y se hace con garantías”, aseguró Osuna.

