¿Habrá Fiscal General en Colombia? Este jueves la Corte Suprema vuelve a reunirse para votar

Este jueves, 7 de marzo, por cuarta vez la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se reunirá para elegir la nueva Fiscal General de la Nación. Son tres mujeres las que se disputan el cargo, sin embargo ninguna ha logrado conseguir los votos suficientes.

Los 23 magistrados que conforman esa corporación tendrán que elegir entre Amelia Pérez Parra, Luz Adriana Camargo y Ángela María Buitrago, quienes fueron ternadas por el presidente Gustavo Petro, la sucesora del exfical Francisco Barbosa.

La expectativa se concentra en que esta vez la votación pueda ser tranquila y que el ambiente de solemnidad no se vea afectado por otro asedio, como el que ocurrió el 8 de febrero, cuando varias organizaciones convocaron marchas para exigir una elección "ya".

Para que una de estas tres mujeres sea la nueva jefa del ente acusador, la Corte tiene cuatro intentos de voto, es decir, si en una primera ronda ninguna de las ternadas obtiene 16 votos, se hace una segunda con las dos que hayan conseguido más.

Lea aquí: Me voy de la Policía Metropolitana de Cúcuta con bastante tristeza y decepción: coronel Sandra Mora

Si luego de la segunda las dos candidatas con más votos tampoco obtienen los 16 votos a su favor, la tercera se adelantará con cada candidata individualmente. Y así sucesivamente, hasta que se levante la Sala o hasta que la próxima fiscal se designe en propiedad.

Hasta el momento Amelia Pérez Parra es quien ha estado más cerca del umbral con 13 votos a favor. Ella es abogada con una experiencia de más de tres décadas y varios de los casos más importantes del país.

Pérez Parra cuenta con el respaldo del ministro de Defensa Iván Velásquez, por su trabajo en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía a finales de los años 90 y principios del siglo XXI, época en la cual investigó los orígenes y tentáculos de las autodefensas paramilitares.

Entre sus casos más importantes han estado las masacres del Club el Nogal, Mapiripán y de El Aro, así como los expedientes contra los máximos comandantes de las Autofensas Unidas de Colombia, AUC, entre ellos los de los hermanos Vicente, Fidel y Carlos Castaño.

Tenga en cuenta: Hay optimismo por el Plan de Paz Total para el Catatumbo

Por su parte Ángela Buitrago Ruiz es doctora en Derecho y Sociología de la Universidad Externado, donde también obtuvo un grado de magíster en Derecho Penal.

Fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y adquirió renombre en la rama judicial por su participación en el expediente sobre la Toma del Palacio de Justicia.

La otra ternada es Luz Adriana Camargo Garzón, quien también es abogada de la Universidad de la Sabana y especialista en Derecho Penal-Criminología de la Universidad Libre de Colombia. Ha trabajado con el exministro auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y actual ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Le puede interesar: Venezuela en crisis: ¿Cómo va a hacer Maduro para venderle gas a Colombia?

En su experiencia registra que fue perita en litigios internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asumiendo destacados casos como el de Herminio Deras García y familia vs. Honduras; Santiago Leguizamón y familia vs. Paraguay; y Digna Ochoa Plácido y familia vs. Paraguay.

Además, se encargó de la dirección de investigaciones relacionadas con fenómenos de macrocriminalidad, corrupción y lavado de activos en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG-ONU y la Corte Suprema de Justicia.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion