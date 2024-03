Jairo Yáñez, sin comentarios frente a informe de empalme presentado por Jorge Acevedo

"Nada, absolutamente nada”, dijo el ex alcalde Jairo Yáñez frente al informe levantado por la administración municipal de Jorge Acevedo, luego de la finalización del proceso de empalme, en el que se hicieron más de 350 observaciones sobre el desarrollo de su gestión.

Con un dejo de molestia luego de las recientes publicaciones sobre denuncias hechas por entes de control nacional, tras hallazgo de inconsistencias en varios procesos que se llevaron a cabo en su administración, Yáñez ratificó que el manejo “sagrado” de los recursos públicos fue siempre uno de los principales valores de su gobierno, así como también el respeto por la ética pública.

“No quiero generar polémica en esto. Yo no voy a discutir sobre eso. Conmigo no es el tema”, aseguró.

¿Qué pasó con la Gestión Catastral Multipropósito?

Una de las observaciones que llama la atención en el informe de empalme tiene que ver con la promesa de Gestión Catastral Multipropósito para la vigencia de 2021.

Para llevar a cabo ese proceso, el Concejo autorizó la solicitud de un préstamo a la banca privada por 25 mil millones de pesos, sin embargo, aunque se desembolsó inicialmente la cantidad de 12 mil millones para dicho proyecto, no se desarrolló ninguna actividad relacionada con ello, reza el documento.

“Si se hace una investigación a fondo para conocer las causas por las que no se cumplió la actualización catastral masiva, habría que acudir a los concejales para que expliquen por qué razón aplazaron ese programa”, cuestionó el ex alcalde de Cúcuta.

Explicó que tales recursos tuvieron que desviarse porque se presentaron faltantes en la obra de la Avenida Las Américas, así como en otras obras públicas que tuvieron muchas afectaciones por el invierno, por los sobrecostos de los materiales, entre otros.

“Que investiguen”

Respecto a la indagación que adelantó Contraloría Municipal sobre el manejo de recursos en la construcción de obras relacionadas al convenio interadministrativo durante su gestión con el Área Metropolitana de Cúcuta, como la construcción del Corazón de Barrio La Libertad y las mejoras sanitarias a instituciones educativas del municipio, Yáñez se defendió y señaló las circunstancias de la pandemia como causal del retraso en las obras.

“Respecto a las baterías de los baños de los colegios, quién no puede entender que por la pandemia no se conseguía cerámica”, dijo el ex alcalde, quien también refirió los inconvenientes de tipo catastral que tenían algunos colegios intervenidos, y que hubo la necesidad de resolver primero.

En el caso específico del complejo Corazón de Barrio La Libertad, que está paralizada según un dirigente comunal de la ciudadela, Yáñez aseguró que la obra ya está terminada “por eso no hay nadie ahí”, dijo, y reconoció que no ha sido entregada porque falta completar unos trabajos eléctricos con la compañía de Centrales Eléctricas de Norte de Santander.

No obstante, el diagnóstico que dio el ente de control municipal en el caso referido a este convenio fue de gestión ineficaz en el aprovechamiento del tiempo y los recursos económicos por, entre otras cosas, deficiencias en la planeación del contrato, que coincide con lo recogido en el informe de empalme de la administración Acevedo, sobre el aprovechamiento de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR).



“En algunos contratos con financiación de recursos del SGR se refleja incumplimiento al principio de planeación que rige la contratación estatal”, dice el informe de observaciones, lo que provocó contratiempos en la ejecución de obras y proyectos, como falta de recursos, suspensiones y problemas de diseños; razón por la cual se identificaron 30 contratos de obra en ejecución, 12 de ellos prorrogados, 16 suspendidos y 36 por liquidar.

Yáñez zanjó el tema de las presuntas irregularidades que lleva la Contraloría y sin ánimo de polemizar más espera que dicho órgano investigue “yo nunca me voy a oponer a eso”, dijo.

