La reforma pensional de Petro se votará hoy en el senado

Tranquilo y victorioso cerró el gobierno ayer lunes en el Senado de la República, en donde unas mayorías le ayudaron a que se le abra el paso a la votación de la controvertida reforma pensional. Tras más de cinco horas la plenaria cerró la sesión aprobando el informe de ponencia del gobierno con 49 votos contra 33, lo cual le permite que desde hoy martes se de la discusión plena a su articulado

Previamente la plenaria de la corporación hundió la ponencia alternativa de la reforma pensional, con lo cual se abrió paso la discusión del proyecto central del gobierno.



Dicha ponencia que se hundió fue la que presentó la senadora del Partido de la U, Norma Hurtado, la cual tan sólo fue acompañada por 18 senadores y se negó por 59, incluyendo a un bloque de 8 de los 11 senadores de ese partido que en la actualidad está declarado en condición de independiente.



El espaldarazo al ejecutivo se logró minutos después que la mayoría de los senadores liberales estuvieron reunidos con el presidente de la República, Gustavo Petro con quien llegaron a algunos acuerdos centrales de cambios a la iniciativa.

Al respecto el senador Alejandro Carlos Chacón, señaló que hay un acuerdo para bajar al 2.3% del umbral, lo cual significa que el gobierno cede del 3%. La otra ponencia que se tramita en el Senado pide que se baje al 1.5%, lo cual no tendría las mayorías para aprobarse. Se pactó un aumento al subsidio que se le da para los estratos 1 y 2 de 15 a 20 para hombres y de 15 a 25 para mujeres.



De la misma forma se acordó que no sea Colpensiones, sino un ente autónomo, “un encargo fiduciario o algo distinto que pueda garantizar que el ahorro de bonos colombianos estará seguro y eso también se pudo concertar”.



La senadora Hurtado al defender sus ponencia sostuvo que el proyecto del gobierno es insostenible fiscal, no logra mayor cobertura pensional, persisten los subsidios para pensionados con altos ingresos y por último el ahorro pensional sería bajo y no hay garantías de su administración.



Resaltó que “con un umbral de 1.5 salarios mínimos no se rebaja la mesada pensional”, por lo que rechazó el umbral de 3 salarios mínimos porque no responde a las necesidades del país.

A su turno la senadora conservadora, Nadia Blel, defendió el proyecto sobre la base que “el fondo del ahorro del pilar contributivo no puede quedar en manos de Colpensiones.

De los pocos senadores de la U que apoyaron la ponencia de Hurtado fue Alfredo de Luque, quien manifestó que “apoyamos la propuesta de Norma ahorita en la medida que consideramos que ella aborda de una manera más responsable la necesidad de reformar el sistema".

