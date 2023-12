Las mejores fotos del 2023

2023 fue un año de controversias, promesas de cambio, decepción por las promesas que se incumplieron, conflictos internacionales que terminaron tocando a Colombia, pero también de milagros, como la supervivencia de un grupo de niños en la selva.



Así captaron los fotógrafos de Colprensa, el año que transcurrió, en imágenes.



Bogota, 13 de junio de 2023. En la Escuela de Logística al sur de la capital del país se entrenan los perros de búsqueda y rescate del Ejercito Nacional (Colprensa- Camila Diaz)



Bogotá.Marzo 10 de 2023.En las instalaciones de la DIJIN se realizó la reseña a la excongresista Aida Merlano quien fue deportada a Colombia en horas de la mañana de este viernes desde Venezuela. (Colprensa - Camila Díaz)



Bogotá. agosto 16 de 2023. Manifestaciones en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. (Colprensa- Camila Diaz)



Bogotá.octubre 17 de 2023.Centenares de personas se aglomeran en las puertas de la embajada de Palestina en Bogotá en rechazo a los recientes ataques perpetrados por el estado de Israel sobre la Franja de Gaza y en apoyo al pueblo Palestino. (Colprensa – Mariano Vimos)



Bogotá. Junio 24 de 2023. Millonarios Campeón Liga BetPlay I-2023. (Colprensa – Mariano Vimos)



Bogotá, 07 de Agosto de 2023. Ceremonia de conmemoración del 204 aniversario de la Batalla del Puente de Boyacá. (Colprensa – Mariano Vimos)



Bogotá. Junio 10 2023. Llegada al aeropuerto militar de CATAM de un avión ambulancia de la fuerza Aérea Colombiana con los 4 menores encontrados en la selva del Yarí luego de un accidente aéreo hace 40 días. (Colprensa - John Paz)



Bogotá.Septiembre 22 de 2023 El cuerpo del maestro Fernando Botero en el Capitolio Nacional, acompañado por su familia. (Colprensa - John Paz)



Bogotá. Octubre 13 de 2023. Llegaron los primeros 110 colombianos repatriados de Israel en un vuelo humanitario de la Fuerza Aeroespacial Colombiana al Aeropuerto Militar de Catam.(Colprensa - John Paz)



Bogotá. Octubre 29 de 2023. El candidato a la alcaldía de Bogotá Juan Daniel Oviedo visita la sede en la cual esperó los resultados de las elecciones regionales después de quedar segundo en el conteo. (Colprensa - Lina Gasca)



Bogotá. Noviembre 3 de 2023. Edwin Andrés Ruiz Olarte está recluido en una mega cárcel de El Salvador, acusado de pertenecer a bandas criminales. Su familia busca su libertad. (Colprensa - Lina Gasca)



Bogotá. Diciembre 5 de 2023. En el Coliseo MedPlus Roger Waters presentó su último concierto en Colombia en el marco de su gira “Roger Waters, This is not a drill” 2023. (Colprensa - Lina Gasca)

