'Macaco' acusó a exmagistrado y exfiscal de aliarse para destruir a Petro

Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', exjefe del bloque Central Bolívar de las Autodefensas, aseguró que Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, y Néstor Humberto Martínez, exfiscal general, se aliaron para "destruir" al ahora mandatario Gustavo Petro.

"El otro componente de verdad que aportaré, con detalles, es tendiente al apoyo incondicional que de múltiples forma efectuó el exmagistrado José Leonidas Bustos en favor de Néstor Humberto Martínez, con la firme intención de judicializar y destruir sistemáticamente, a través de la Fiscalía, la imagen del hoy presidente, Gustavo Petro, en su camino a la aspiración política futura que desarrollaba en aquel entonces", afirmó el exjefe paramilitar.

Lo hizo en el ‘Encuentro por la verdad para la no repetición’, citado por el Ministerio de Exteriores en el Centro de Memoria en Bogotá, al que asistió el canciller, Álvaro Leyva, que se manifestó aterrado por estas y otras aseveraciones que hizo Jiménez y que son por ahora el preámbulo de lo que dirá ante la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP).

El exparamilitar aseguró que aportará toda la verdad, con documentos, cuando la JEP fije una fecha para una audiencia de aporte de verdad, similar a la que realizó meses atrás Salvatore Mancuso, en la que ambos aspiran a ser acogidos por ese Tribunal de paz.

Serán seis los temas que Jiménez ofreció revelar ante los magistrados de la JEP que incluyen "aspectos relevantes y desconocidos de la denominada parapolítica y el cartel de la toga" y la presunta infiltración de las AUC y otros grupos armados ilegales en Ecopetrol.

Además de aportes que se comprometió a entregar para ubicar fosas comunes con los restos de víctimas de los escuadrones ultraderechistas en Venezuela, Ecuador, y en zonas de los departamentos Putumayo y Vichada.

También aseguró que contará de la manera como los paramilitares "infiltramos y corrompimos a magistrados de las altas cortes" para interferir en investigaciones sobre "graves eventos de corrupción" y en otros temas, como la reelección presidencial.

Por último, describirá cómo actuó en su rol como financiador de grupos de autodefensas y luego como comandante del Bloque Central Bolívar AUC.

"Reitero que estaré atento a la fecha fijada por la JEP para aportar todas las pruebas testimoniales, documentales, pertinentes", manifestó.

Durante su intervención, que fue leída Jimenez ofreció disculpas al canciller Leyva por haber convertido en su momento como "objetivo militar" de los paramilitares, junto al senador oficialista Iván Cepeda y el presidente Petro, así como a su núcleo familiar por el sufrimiento que les causó.

"No puedo dejar pasar la oportunidad para pedir un perdón especial al señor canciller de la república, doctor Álvaro Leyva Durán", afirmó.

"Lo que ha manifestado acá realmente pone de presente que necesariamente debemos conocer la verdad total", sentenció Leyva, una vez concluida la manifestación de Jiménez.

"A mí me produce tristeza como colombiano que lo que usted ha dicho acá termine siendo absolutamente cierto,; porque alrededor de cada enunciado por lo que he comprendido hay nombres y apellidos, situaciones concretas, hechos absolutamente preparados que muestra que sin duda es necesario la no repetición", agregó el Canciller, al advertir que será la JEP la que tendrá que contrastar las versiones de Jiménez, una vez conozca de ellas.

