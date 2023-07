Cese al fuego Gobierno-Eln: ¿Qué espera la gente en Norte de Santander?

Cese al fuego para proteger a la población

Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, dijo que se guardan muchas esperanzas en que los diálogos y el acuerdo del cese al fuego que entra en vigencia con el Eln funcione y sea exitoso por el bien de todos, por el bien de la región, por el bien de las comunidades y las organizaciones “que somos en últimas los que sufrimos las consecuencias y los rigores de la violencia y del conflicto armado”.

Igualmente, los avances del empeño del protocolo de diálogo con las disidencias de las Farc, “proceso en el que también hay gran expectativa y nosotros estamos dispuestos a ayudar y apoyar en todo lo que tengamos que hacer. Nosotros tenemos claro que principalmente, que la esencia y el corazón del cese al fuego debe ser la protección a la población civil, proteger a las comunidades, los líderes y las liderezas, proteger a las autoridades locales, proteger la infraestructura social y económica de los municipios en donde opera el Eln”.

En ese sentido, según Cañizares, quien es defensor de derechos humanos y de las víctimas del conflicto, dijo que si ese objetivo se cumple el cese al fuego va a ser exitoso, porque en su criterio el tema de los enfrentamientos con la Fuerza Pública es más sencillo de monitorear, de controlar y de verificar. Lo complejo es cómo garantizar que la población civil no reciba ningún tipo de agresiones, ni de violaciones a derechos humanos por parte del Eln.

La confianza es otro de los elementos destacados por Wilfredo Cañizares, precisando que si la gente ve que sigue siendo extorsionada, que siguen los secuestros, que se siguen cobrando impuestos, que hay un control estricto del territorio, que se siguen imponiendo reglas, que se siguen cometiendo homicidios en la población, la gente no va a tener confianza, no va a creer en el proceso y esto no va a funcionar.

“Así haya un acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla del Eln, no va a funcionar si no hay apoyo de la ciudadanía, sobre todo en nuestras comunidades, que tienen más de tres décadas de vivir bajo el control territorial de los grupos armados ilegales y de las grandes operaciones militares que desarrolla la Fuerza Pública en sus territorios”, dijo Wilfredo Cañizares.