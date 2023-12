Mininterior y exministro Gaviria chocan por la reforma a la salud

Mientras que el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, asegura que el gobierno está atrapado en una reforma a la salud que no tiene el apoyo ciudadano, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, salió en defensa de la iniciativa.

El exintegrante del gabinete de Petro en su nueva declaración en contra de la reforma, sostuvo que “el gobierno del presidente Petro quedó atrapado en una reforma a la salud disfuncional que no tiene apoyo popular y puede causar una movilización en su contra”.

Incluso vaticinó que “si no se aprueba, será una derrota que dejaría al gobierno muy mal parado al empezar el tercer año. Sin gobernabilidad y políticamente debilitado”.

Para Gaviria “seguramente el gobierno tratará de evitar ese escenario a toda costa en el Senado. Entregarán lo que tengan que entregar, lo que, a su vez, entorpecerá la ejecución y afectará negativamente todos los planes y propósitos. Cualquier escenario es malo. La reforma a la salud resultó siendo una pésima apuesta para el gobierno”.

De inmediato el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le respondió que “leí con cuidado el programa de gobierno de Gustavo Petro y en las giras que hicimos por el país lo escuché proponer lo que hoy defendemos en el Congreso y en los territorios”.

El jefe de la cartera política es muy seguro que el proyecto terminará todo su trámite y será una ley. “La reforma saldrá adelante no por transacciones inconfesables, sino por ser una apuesta de cambio que respetando anteriores acciones rescatables en salud, busca con decisión corregir lo que no sirve y con empatía, pensar en aquellos que a pesar de tener carnet de afiliación de una EPS, no tienen ninguna acción preventiva y difícilmente son atendidos cuando se enferman”.

