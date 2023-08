Minsalud refuta sobre situación financiera de las EPS

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, emitió declaraciones en respuesta a las críticas planteadas por algunas EPS respecto a su situación financiera.



En una rueda de prensa, Jaramillo declaró: "¿Qué está pasando? Nos hablan de pérdidas, pero nunca nos hablaron de las ganancias del 2020 y del 2021. Pues yo creo que nos tenemos que sentar a mirar porque entonces cuando hay ganancias todos felices, pero cuando de pronto no le está funcionando el negocio comienzan a haber críticas".



El ministro hizo hincapié en que el gobierno cumple rigurosamente con lo presupuestado, asegurando que estos recursos son esenciales para brindar atención a los usuarios del sistema de salud.

"Aquí no se le puede decir a los colombianos que no se les presta un servicio, cuando esos dineros son los mismos que cada uno de los colombianos ha depositado a través de impuestos y a través de los pagos que hacemos los que estamos en el régimen contributivo para que podamos tener salud", afirmó Jaramillo.



El ministro refutó las afirmaciones de crisis financiera en el sector, insistiendo en que el gobierno está comprometido con garantizar la prestación adecuada de servicios médicos.



"Las EPS, que dicen que no les alcanza la plata, que las queremos quebrar. Ese es el viejo sistema, el negocio; nosotros no queremos que la salud sea un negocio, sino un derecho", declaró Jaramillo.



Para abordar de manera detallada la situación financiera del sistema de salud en Colombia y brindar transparencia sobre las medidas adoptadas por el gobierno, el Ministerio de Salud anunció que el 24 de agosto a las 9:30 a.m. se llevará a cabo una rueda de prensa.



En este evento, el ministro Jaramillo proporcionará información adicional y esclarecerá la posición del gobierno respecto a las alegaciones planteadas por las EPS.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro desmintió las afirmaciones de tres EPS sobre problemas de liquidez y falta de recursos para su operación.



Horas después de que las EPS Sura, Sanitas y Compensar presentaran una carta al Ministerio de Hacienda y Salud, Petro destacó que este gobierno incrementó en un 25% los recursos destinados al sector salud durante el presente año.



En su cuenta de X, el presidente detalló que la Unidad de Capitación, base utilizada para remunerar a las EPS en función de sus afiliados, experimentó un aumento anual del 16,2%.



Esta cifra supera notablemente la tasa de inflación anual, situada en un 11%, y sigue en declive. Petro afirmó que el sistema de salud está financiado hasta el final del presente año.

Petro también cuestionó el comportamiento de las EPS, indicando que, a pesar de los incrementos sustanciales en los pagos gubernamentales, estas entidades no están cumpliendo con sus obligaciones de pago a hospitales y clínicas.



Apuntó a un enfoque distorsionado en la distribución de los pagos, favoreciendo a instituciones cercanas a los propietarios y administradores de las EPS, mientras que otras quedan desatendidas, afectando la calidad del servicio.



El presidente reafirmó el compromiso del gobierno de supervisar y controlar estas irregularidades para garantizar una atención médica eficiente y equitativa.

