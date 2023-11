Necesitan un consenso: las críticas de Uribe a las reformas de Petro

A la discusión sobre las consecuencias de que Cruz Verde detenga la provisión de medicamentos excluidos del Plan de Beneficios en Salud a Sanitas se sumó el expresidente Álvaro Uribe, quien aprovechó para lanzar varias críticas a la reforma a la salud que plantea el gobierno Petro.



Según el exmandatario, sí existe la necesidad de mejorar la salud, especialmente en zonas rurales, “pero establecer un monopolio de afiliación a centros estatales, afecta la libertad de los ciudadanos y la competencia que tanto contribuye a la calidad en la prestación de los servicios”.



Su teoría es que con la reforma a la salud no solo las EPS perderían la agilidad en la atención, sino que al poner la totalidad de los recursos de la salud en manos de entes públicos “aumenta la ineficiencia y los riesgos de corrupción; no necesariamente en lo inmediato, pero si en el mediano y largo plazo”.



“Por qué en lugar de crear ese monopolio público no se mantiene el régimen mixto y se permite que asociaciones de centros de salud cumplan funciones de EPS, sin exclusividad, esto es, que el ciudadano se pueda afiliar a las EPS como sucede actualmente o a esas asociaciones estatales”, propuso.

Lea además: Los colombianos le apuestan a los destinos nacionales este fin de año

Acto seguido, criticó la reforma pensional y laboral del Ejecutivo que hacen trámite en el Congreso.



Frente a los fondos de pensiones, aseguró que hasta ahora sus rendimientos acreditan que han sido bien manejados. En cambio, “colocar en manos públicas ese porcentaje tan alto de sus recursos no solamente los elimina, sino que también, por más que se diga lo contrario, expone los recursos a la desaparición en manos de la ineficiencia, el derroche o la corrupción”.



Y se dirigió al caso de Colpensiones, que según él no es tan favorable para los trabajadores que reciben uno y dos salarios mínimos.



“En los fondos se pensionan con 150 semanas menos que en Colpensiones. Mientras en esta última la devolución ha sido de $7 millones para quienes no alcanzan a pensionarse, en los fondos ha estado entre 30 y 40 millones de pesos”, precisó.

Infórmese: Zapatoca y Filandia, municipios destacados en concurso internacional de turismo

Vale decir que la reforma pensional ya fue aprobada en el primero de cuatro debates en la Comisión VII del Senado. Actualmente espera su agendamiento en la plenaria.



Por último, aseguró que la reforma laboral perjudicaría la economía en tanto hace de la figura de la huelga “una realidad permanente”.



“Obligar a la afiliación a sindicatos enormes elimina la necesaria relación directa entre el empleador y el trabajador y la traslada a la intermediación sindical”, explicó.



De acuerdo con su análisis, así se desmotiva la creación de empleos formales. Por tanto, propuso mejorar la remuneración de los trabajadores de la mano del crecimiento de la empresa.



“Podría ser que cuando un sector de la economía crezca al 4% o más, las empresas de ese sector paguen una prima adicional al trabajador”, señaló.



Sus comentarios surgieron en el marco del Acuerdo Nacional que propuso Petro con distintos sectores sin mayor éxito.



Para el expresidente, este tendría lugar si las reformas mencionadas “fueran fruto de un consenso cercano entre trabajadores, empresarios, Congreso y Gobierno”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion