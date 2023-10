Colpensiones dice que sí está preparada la reforma pensional

Luego de que se circulara en el Senado un documento técnico en el que se decía que el gobierno no está preparado para lo que significa la reforma a la salud, el presidente de la estatal empresa Colpensiones, Jaime Dussán, salió al paso y reiteró que sí está todo previsto para la reforma.



El documento en mención que es considerado como técnico es de 58 páginas y fue preparado por la propia entidad, en donde se planteaba una ampliación de la infraestructura personal y tecnológica para poder atender la demanda que implica la reforma pensional.

Dussán al respecto asevera que “el documento se envió al Congreso para señalar cómo serían los desafíos de Colpensiones mirando hacia los próximos 30 años, donde decimos que requerimos mayor personal porque hoy tenemos 7.5 millones de afiliados y vamos a tener 25 millones”.



Precisó el presidente de la entidad que el documento tenía como intención advertir que Colpensiones requiere de más tecnología para atender la alta demanda que se viene con la reforma.

Afirma además que el documento enviado al Senado fue porque al recibir en la entidad “a los millones y millones de colombianos que no cotizan en pensiones, más los que quieren pasar de los fondos privados a la entidad estatal, debe hacerse primero un estudio de su historia laboral en los aspectos que están y por ende se requiere ampliar la planta”.



Para Dussan, “todo esto es un desafío tecnológico y de personal. Un país que tenía antes cinco millones y ahora tiene 55 millones de habitantes no se compara”, a la vez que indicó que hay gente que de mala fe usan estos documentos para desinformar.



“Hay un desafío que ha planteado el presidente Gustavo Petro de que en Colombia exista un solo régimen pensional que va hasta tres salarios mínimos. De ahí el documento, pero no es cierto que se haya afirmado que no se está preparado para atender el tema”, concluyó.

