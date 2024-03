No me lo maten, cójanmelo vivo: Gustavo Petro sobre ‘Iván Mordisco’

En la noche del pasado jueves, 21 de marzo, Desde San Antonio de Palmito, Sucre, el presidente Gustavo Petro se volvió a referir a alias Iván Mordisco, el comandante de las disidencias de las Farc o Estado Mayor Central, y afirmó que debe ser capturado para responder por sus delitos luego de que el Gobierno Nacional levantara el cese al fuego en Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

“Yo quiero que cojan vivo a Iván Mordisco. No me lo maten. Porque un Twitter dijo que el Twitter dice que, y me tienen en un escándalo. Cuando yo ni de chiquito me quise meter a las Farc porque no comulgo con ese tipo de pensamientos. Entonces, no quiero que lo maten por ahí, quiero esté vivo porque va a la cárcel a hablar”, afirmó Gustavo Petro.

Las declaraciones del jefe de Estado vuelven a agudizar la tensión entre el Gobierno Nacional y las disidencias de las Farc, toda vez que durante esta semana el grupo armado atentó contra una lideresa indígena en Toribío, Cauca, hecho que fue rechazado por el mismo presidente Gustavo Petro.

Justamente el pasado miércoles, el mandatario de los colombianos rechazó dicho evento violento y calificó a ‘Iván Mordisco’ como un “traqueto disfrazado de revolucionario”.

“Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, Hoy impulsa la guerra y el capitalismo”, afirmó una cuenta de X que sería del jefe guerrillero.

