Petro anuncia acuerdos energéticos con Venezuela para explotar gas

Luego de realizarse la reunión entre el presidente, Gustavo Petro y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, el mandatario colombiano reiteró que sostuvo una reunión con integrantes de la oposición de cara a las elecciones presidenciales en el vecino país.

“He hablado con el presidente Maduro de una propuesta que le he hecho y con sectores de la oposición, quizás los más importantes de este momento para lograr que este país pueda tener paz política”, expresó en un vídeo difundido por la Casa de Nariño.



Sin embargo, como lo mencionó más temprano en un mensaje de X, el Jefe de Estado no precisó con quién sostuvo el encuentro, ni los nombres de las personas que estuvieron en dicha reunión.



"Ayer me reuní con el presidente Maduro y hoy con sectores de la oposición venezolana en la perspectiva de construir la paz política", dijo en su primer mensaje el mandatario.



Petro expresó en el vídeo difundido que le hizo una propuesta a Maduro en pro de la paz política para Venezuela, que de una u otra manera podría beneficiar a Colombia.

“La paz política en Venezuela también puede ser la paz armada en Colombia, la paz del desarme y estamos construyendo propuesta democrática también en Venezuela que espero garantice un mejor bienestar del pueblo venezolano, tanto el que habita en el país como el que está en nuestro país”, sostuvo.



Petro realizó un balance de la reunión con el presidente venezolano, en el que se habló de la posibilidad de llegar a acuerdos en temas de energía, comerciales y de transporte que beneficiaría a los dos países.



Inicialmente, sostuvo que se tiene sobre la mesa un acuerdo energético, con la posibilidad de que Ecopetrol pueda explotar gas en la frontera cerca a Venezuela y petróleo de alta calidad más cerca de Norte de Santander.



Sumado a que Colombia pueda exportar energía eléctrica limpia, a través de la Guajira y del estado venezolano del Táchira.



Agregó que estos acuerdos serían de gran beneficio económico para Colombia y tendrían como finalidad la de mitigar el déficit comercial del país.

En las reuniones entre Maduro y Petro también se dialogó acerca de acuerdos en materia de seguridad y de transporte, con la constitución de una comisión binacional para mejorar el sector del transporte y marítimo.



“La posibilidad de que la gran altillanura pueda ser una gran despensa agroalimentaria del mundo, a partir de la navegabilidad de los ríos y del ferrocarril, y de este tema se va a constituir una comisión binacional para adelantar ese proceso que comienza en nuestro país con el ferrocarril Villavicencio Puerto Gaitán, y la navegabilidad del río Meta que desemboca en el Orinoco”, explicó.

El Presidente viajó a Venezuela junto a una delegación conformada por los ministros de Defensa, Iván Velásquez, y de Comercio, Germán Umaña, además de la directora del DAPRE, Laura Sarabia.

