Petro declaró día cívico en Colombia para ahorrar agua y luz

El Presidente Gustavo Petro informó en un discurso de este jueves, que mañana 19 de abril será día cívico en Colombia, con la finalidad de evitar el máximo consumo de energía eléctrica y agua, y así guardarla para los próximos días.

Esta medida se da con la finalidad de que los embalses puedan subir su nivel, y de paso, que no exista una posibilidad de racionamiento de energía, ordenamiento que se hace cada vez necesario debido a las altas temperaturas que se viven en Bogotá y que siguen secando los embalses.



“Mañana queremos decretar un día cívico en Colombia, un día cívico para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y sobre todo para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en estas grandes ciudades”, expresó Petro.



Cabe resaltar que esta decisión aplicaría para “las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas, a los entes autónomos y a las Ramas del poder legislativo y judicial” a suspender las diferentes actividades laborales y de atención al público en pro del beneficio del medio ambiente.

Sin embargo, la decisión también invitaría a “la ciudadanía en general a acoger lo dispuesto en el presente decreto, siendo autónomas en decidir si otorgan como día no hábil el tercer viernes del mes de abril de todos años, empezando el 19 de abril del 2024, para conmemorar el día cívico de la paz con la naturaleza”.



Según explicó el presidente Petro, “no es para que no se tome agua, porque moriríamos, sino para que la tomemos en un lugar diferente, en donde no haya estrés hídrico y podamos lograr que marginalmente puedan subir los embalses de agua potable en la sabana de Bogotá”.

