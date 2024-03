Rodolfo Hernández fue condenado por corrupción en el caso Vitalogic

El exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial Rodolfo Hernández fue condenado por el caso de corrupción de Vitalogic, un estudio en el que se pretendía investigar si la basura se podía convertir en energía, por haber beneficiado a la empresa antes mencionada en la adjudicación del contrato.

La decisión fue tomada por el juez que llevaba el caso durante la sección de la tarde, que empezó a las tres, de la audiencia que se realizó este jueves 14 de marzo y en la que el exmandatario decidió romper el silencio y dar su versión sobre los hechos. Sin embargo, las pruebas presentadas por la Fiscalía tuvieron más peso e inclinaron la decisión en contra de Hernández.

La decisión del juez se dio luego de varias audiencias, de argumentos de la defensa y del pedido de la Fiscalía y la Procuraduría que solicitaron condenar al líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

La condena en contra del excandidato presidencial se dio por el delito de interés indebido en la celebración de contrato.

Justamente, hoy mismo el exalcalde rompió su silencio y habló en la diligencia judicial, afirmando que lo estaban acusando de hechos en los cuales no habría tenido participación.

"Mi alma está limpia. Mi corazón en paz. No estoy obligado a probar lo imposible. Lo que nunca sucedió. Yo creo que con esto termino mi intervención no sin antes, señor juez, agradecer, no solamente a usted sino a todos los miembros del estrado. Gracias”, dijo Hernández, visiblemente afectado.

En su intervención final se refirió a su difícil situación de salud. “Tengo cáncer terminal. De todo pensaba, menos terminar procesado por cosas que yo no hice", puntualizó.

En la audiencia de hoy, tanto la Procuraduría como la Fiscalía y la defensa de los intereses de la Alcaldía de Bucaramanga pidieron condenar a Rodolfo Hernández argumentando que las pruebas en su contra serían contundentes para demostrar su responsabilidad en el escándalo de corrupción.

La Fiscalía señaló al exalcalde de haber participado en irregularidades cometidas en el contrato de consultoría 096 de 2016, por $360 millones, celebrado entre la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, Emab, y el consultor Jorge Alarcón, cuando Hernández Suárez fungía como alcalde y presidente de la junta directiva de esa entidad.

Entre tanto, tras las pruebas expuestas en su contra, el líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción dijo no haber participado en los hechos y sostuvo que el escándalo conocido como Vitalogic no existió.

"El escándalo de Vitalogic no existió. Nunca se realizó una reunión en mi apartamento para hacer chanchullos", afirmó Rodolfo Hernández, señalando que nunca se reunió con Luis Andelfo Trujillo, a quien habría presionado para crear el contrato de consultoría.

No ordenará la captura

En medio de la diligencia, el juez fue enfático en señalar que por el momento no emitirá orden de captura en contra de quien fue candidato presidencial, argumentando su estado de salud y de su avanzada edad, 78 años.

Horas antes de conocerse el sentido del fallo, el mismo líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción confirmó que padece de cáncer terminal y que no pensó ser judicializado por algo que, según él, no se cometió.

