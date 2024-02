Se burlaron de Colombia con el retiro de la sede de los panamericanos: Petro

El presidente Gustavo Petro volvió a culpar a Panam Sport, la compañía propietaria de las justas deportivas, de la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos de 2027, que debían desarrollarse en Barranquilla.

"Hay una burla sobre Colombia y la burla tiene que ver con cuestiones de dinero y yo levanto la voz de protesta", afirmó Petro desde Alemania, a donde asistió a la Conferencia de Seguridad en Múnich y poco después de sostener un encuentro con el canciller de ese país, Olaf Scholz.

Aunque el mandatario admitió que hubo un "error" por parte de un funcionario del Ministerio del Deporte, que no identificó, se deslindó de las responsabilidades de su administración frente a esa pérdida, al sostener que Panam Sport incumplió el plazo de pago que acordó con el ministra del Deporte saliente, Astrid Rodríguez.

"Allá alguien cometió un error, desde el año pasado ella me lo comentó; sabíamos de antemano que eso iba a costar el Ministerio; no fue un error de ella pero el funcionario que cometió el error, que fue no hacer el traslado del dinero que estaba listo, originó que no hayan Juegos Panamericanos en Colombia", aseguró Petro.

Afirmó además que la exministra Rodríguez pactó con Panam Sport el pago del dinero que no se giró en diciembre pasado y que el país debía desembolsar, estimado en 8 millones de dólares, para mantenerse en la línea trazada para realizar las justas.

"Debo decir que la burocracia que dirige eso en América Latina espera dinero y es una competencia por dinero, no es propiamente el mundo deportivo lo que se construye allí", disparó el mandatario colombiano.

Según Petro, a Panam Sport el país debía trasladarle cerca de 50 millones de dólares en total y era necesario invertir unos 800 millones de dólares para obras de infraestructura.

La novela sobre la pérdida de los Juegos Panamericanos 2027 fue la encargada de abrir el calendario de malas noticias para el país este año y generó una tormenta en la que no faltaron los reclamos y las culpas hacia el Ejecutivo, que está semana aceptó la renuncia de la ministra Rodríguez, quien al dimitir se salvó de una eventual moción de censura en el Congreso.

Una vez Barranquilla fue despojada de la sede de los Panamericanos, Panam Sport informó que la puja por la organización de las justa quedaba entre Lima y Asunción.

