La leyenda del vallenato que se radicó en Cúcuta

En los rincones de Cúcuta se respira vallenato, y cada vez es más frecuente salir a las calles de la ciudad y escuchar aquellos clásicos de Diomedes Díaz, El Binomio de Oro y Los Chiches del Vallenato.

Con el paso del tiempo pareciera que estos artistas no perdieran vigencia en la ciudad. Uno de ellos es Amín Martínez ‘El Original’, la voz de canciones como ‘Ceniza fría’, ‘Muchacha encantadora’ y ‘Mi primer amor’, quien hace más de 17 años se quedó a vivir en Cúcuta.

¿Lo recuerda? Transcurría el año 1987 cuando el cantante fundó la agrupación Los Chiches del Vallenato, una puerta que se le abrió luego de ser corista de Los Embajadores.

Ahora el cantante impulsa como solista y en entrevista para La Opinión contó por qué se enamoró de la Perla del Norte.

“Tengo 17 años de vivir en Cúcuta, ha sido una de las mejores ciudades donde he vivido, Me vine de ibagué y me instalé aquí porque tuve muchas giras en Venezuela. Después me enamoré, tuve un hijo de esa relación y me separé hace 5 años”, relató.

Así llegó a la fama

Luego de haberse retirado de Los Embajadores cuenta que se le presentó la oportunidad de grabar su primer trabajo discográfico ‘Enamorado del amor’ en el que se encuentra la famosa canción ‘Ceniza Fría’ con la que se lanzó a la fama.

“Esa fue la canción que me dio a conocer a nivel nacional e internacional. Uno siempre mantiene la fe y la esperanza de ser grande en su profesión, cuando ya mi disco salió al mercado fue un éxito rotundo, un clásico de clásicos”, sostuvo.

Es así como más adelante le propusieron sacar un segundo producto discográfico con canciones como ’Te vere llorar’ y ‘A tu ventana’ que también fueron acogidas por el público.

¿Cuál fue la clave del éxito? El artista, quien es oriundo de Chimichagua, César dijo que una de las claves es que siempre se propuso mantener un estilo musical que se prolongó con el paso del tiempo.

“Era un compromiso y un reto grande, ya que en ese momento existían otras agrupaciones musicales, le coloqué Los Chiches porque desde niño en la casa me llamaron así”, agregó.

Un nuevo comienzo

Después de que salió de la agrupación a comienzos de los años 2000, cuenta que el apoyo de los seguidores ha sido impresionante.

“Cuando perdí la razón social de Los Chiches Vallenatos, agradecí a Dios y al público, porque muchos me decían que tuviera en cuenta que en esas canciones había quedado plasmada mi voz, por eso salió el nombre artístico ‘Amín Martínez ‘El original’”, relató.

Ahora habla del renacer del vallenato, un género que sin duda alguna ha sufrido transformaciones con el paso del tiempo

“Todo hoy en día se mueve así, además la gente joven también opina y tiene pensamientos diferentes a la gente de antes. Pero el vallenato vuelve a tomar sus raíces tradicionales, lo romántico”.

El revivir del vallenato lo ha experimentado cuando escucha a los jóvenes cantar sus canciones, que aún son tendencia en redes sociales.

