¿Se le mide ir de paseo a conocer fantasmas?

¿Pagar por entrar en espacios tenebrosos? Muchos dirían que es masoquismo en su máxima expresión, pero resulta que entre las nuevas generaciones hay algunos viajeros que están buscando experiencias que rompan la cotidianidad.

Hay una categoría turística muy discreta que puede coger fuerza. Se trata del turismo paranormal, también conocido como turismo de fantasmas y se sabe que atrae especialmente a un viajero de perfil joven e intrépido.

Fue por eso que aprovechamos la Vitrina Turística de Anato para saber qué municipios ya tienen este plato exótico en su menú. Y hay que decir que ya algunos frikis del turismo ya se le están midiendo. Sin embargo, cuando preguntábamos en los diferentes estands, muchos asesores abrían los ojos y no encontraban entre los folletos algo remotamente parecido en sus municipios.

Hay que decir que el turismo de fantasmas es relativamente joven y las primeras menciones de este concepto datan de 1996, cuando los académicos Jhon Lennon y Malcom Foley lo citaron en una revista científica. Ahí explicaron que todo esto consiste en visitar sitios en los que se han documentado psicofonías o apariciones.

Según los relatos heredados de los abuelos, en Colombia hay zonas dotadas con escenarios ideales para ofrecer recorridos paranormales. Frente a esa categoría no tradicional, Gilberto Salcedo, vicepresidente de Turismo de Procolombia, afirmó que “como dice el dicho, hay gente para todo. Hay productos maduros y otros incipientes”.

“También —añadió— creo en la enorme creatividad que tienen los desarrolladores de productos turísticos y eso incluye iniciativas como esta, que de cara a las nuevas generaciones y a los nuevos gustos puede tener un espacio en la escena turística nacional e internacional”.

Aquí le presentamos las cuatro ofertas que encontramos de turismo místico y paranormal en Colombia.

En Mompox está la casa del diablo y el cementerio de los gatos, una ruta para curiosos

Mompox es una ciudad del departamento de Bolívar con 485 años de historia y es patrimonio de la humanidad. En sus calles de arquitectura colonial hay relatos de apariciones en algunos sitios.

Carlos Vargas, guía turístico nativo, nos habló de la Casa del Diablo: “Es una historia que sucedió hace unos años, pero se ha ido convirtiendo en una especie de leyenda urbana e involucra a la familia Amarí, que es muy tradicional de allá”.

“Tenían muchísimo dinero, el señor Amarí era el padre de unos 12 hijos y la gente decía que él tenía dinero porque había hecho un pacto con el diablo. Cuando estaba de avanzada edad mandó a hacer una casa nueva para vivir y de manera extraña, durante la construcción de la casa, todos los años moría un trabajador de la obra o de las fincas, la gente decía que eran las almas que él sacrificaba para poder mantener el pacto”, narró Vargas.

Dicen que el Viernes Santo se ven luces en el interior de esa vieja casona. El guía también nos contó que en Mompox está el “Cementerio de los Gatos”, está habitado por decenas de felinos descendientes de los tres gatos que acompañaron a su amo cuando falleció hace más de 20 años.

En 2022, llegaron 30.000 visitantes a Mompox y los viajeros aumentan cada año.

El rastro de los ovnis en Tenjo, historias y sitios que desafían a los incrédulos

Tenjo es un pequeño municipio ubicado a 40 kilómetros de Bogotá, fue fundado hace medio siglo pero alberga pinturas rupestres con 12.000 años de antigüedad, esas pinturas ilustran objetos voladores no identificados (ovnis). La Peña de Juaica es el sitio más alto en ese lado de la sabana y según testimonios de los lugareños, se le asocia con fenómenos paranormales.

Roberto Tovar, cuatro veces ganador del Premio Simón Bolívar, dedicó cinco años a la investigación de estos sucesos y nos compartió algunos de sus hallazgos: “Hay muchas historias que han viajado a través de la tradición oral. Por ejemplo, los conquistadores españoles documentaron unas luces que veían en el cielo y por eso le pusieron el ‘Valle de las Lucecitas’. Hay historias de habitantes que desaparecieron y regresaron muchos años después siendo jóvenes todavía. Sin embargo, muchos prefirieron no volver a hablar del tema porque fueron objeto de muchas burlas”

En Tenjo también se celebra el Festival Ovni cada dos años y hay dos operadores turísticos que ofrecen estas experiencias. Uno de ellos, Forest of Orchids, realiza conversatorios con chimenea, vino y expertos. En esos espacios se presentan más testimonios.

Además, se realizan recorridos para seguirle el rastro a los Ovnis en la zona de la peña. A quienes quieran profundizar en el asunto, Roberto Tovar les recomienda hablar con los habitantes, especialmente con los más adultos.

Los episodios paranormales de este municipio han atraído viajeros de EE. UU., a investigadores de NatGeo y de Discovery Channel. Pero Roberto Tovar tiene su propio producto, se llama Juaica, el valle de los dioses, Tiene varios episodios y deja la puerta abierta a un debate entre quienes creen en esas fuerzas ocultas y entre quienes prefieren verlo todo desde un punto de vista 100% racional.

Ruta de los fantasmas en la candelaria

En el centro histórico de Bogotá se ofrece el Tour Fantasma, un recorrido por las antiguas calles de La Candelaria e incluye 12 paradas. El operador turístico encargado del trayecto es conocido como ‘Luigi’, él nos contó que durante la caminata hay actores que aparecen en escena y le causan sorpresa a las personas.

Por ejemplo, se relata la Profecía del cura Francisco Margallo, quien el 31 de agosto de 1827 predijo que un terremoto, en un día que no podía decir, hundiría a Santa Fe. Y el 31 de agosto de 1917 hubo un movimiento telúrico que causo muertos y destrozos en la capital. Cuando ese personaje es mencionado, entra en acción el encargado de darle vida y agitar los ánimos.

Pero ahí no termina la experiencia, ‘Luigi’ nos contó que quienes se sientan capaces pueden complementar el recorrido ingresando a un hotel abandonado. Adentro ya no hay actores. Si el visitante escucha, observa o siente algo, no será fingido.

Estas caminatas se realizan todos los sábados y normalmente llegan entre 15 y 25 personas. Sin embargo, octubre es el mes ganador y Luigi dice haber atendido grupos de hasta 300 personas. En Bogotá hay otros sitios misteriosos como ‘el pueblo fantasma de La Calera’ y el Salto de Tequendama.

Senderos místicos y laguna de cumbal

Elohien es uno de los tres médicos ancestrales que quedan en su territorio y nos habló de la Laguna de Cumbal (Nariño), a la que el pueblo de los Pastos le atribuye voluntad propia. Si el visitante le agrada lo recibe con soles y matices coloridos en sus aguas, sino es con tempestad, granizo y rayos.

Para llegar hasta ella, primero hay que dirigirse hasta el municipio de Guachucal y ahí empieza la experiencia mística. “Se atraviesan senderos misteriosos y paranormales, hay siete manifestaciones raras, pero emocionantes a la misma vez”, narró Elohien, quien además nos enseñó fotos de los ríos y la naturaleza que hay en esa travesía. La creencia popular dice que en algunos de los senderos hay duendes, pero los nativos saben manejar la situación.

En el camino hacia la laguna se atraviesa el resguardo de Elohien, llamado Muellamués y nos habló de ceremonias con tabaco, yajé e hipnosis.

Elohien es por sí mismo un personaje fuera de lo convencional, lleva 13 años ejerciendo la medicina ancestral y dice que la preparación implicó constancia y disciplina. Por eso no muchos se atreven a aprender todo lo que este sabio puede compartir.

