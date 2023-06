Si no es por mí no ganan: revelan mensajes de Benedetti a Laura Sarabia

La Revista Semana hizo públicos unos audios en los cuales habla el exembajador Armando Benedetti con la exjefe de Gabinete Laura Sarabia y en donde expresa su molestia por el trato político que se le ha dado en los últimos meses de Gobierno.



“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, expresó Benedetti.

Lea además: Arranca la megaobra del Canal del Dique

Y continúa diciendo Benedetti: “Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada”.



El exembajador le aseguró a Sarabia que si él hablaba, todos se podían ver afectados por las declaraciones o hechos que salgan a la opinión pública.



“Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”, afirmó el exembajador.

Le puede interesar: Ha sido un honor acompañarte en estos meses de Gobierno: Benedetti