'Trabajar de noche equivale a una reelección': Presidente a los ministros

En la posesión de siete nuevo ministros, con la que espera superar la crisis de gabinete surgida el martes de la semana pasada, el presidente de la República, Gustavo Petro, defendió las reformas sociales propuestas por su gobierno y aseguró que la función de los nuevos ministros será dinamizarlas para cumplir la promesa de cambio que le hizo a los colombianos.

Sostuvo que los ministros deben encargarse de crear equipos que, respetando los derechos de los trabajadores, operen 24 horas al día y 7 días a la semana, para que el tiempo de su mandato alcance para hacer todo lo que se ha propuesto.



"Trabajar de noche equivale a duplicar el período presidencial, es lo mismo que una relección", dijo.



Respecto de la reforma a la salud, cuyo articulado está pendiente de aprobación en la comisión séptima de la Cámara, Petro manifestó que el cambio de ministro no significa cambiar la esencia del proyecto, que es que los dineros públicos de la salud no los maneja la salud no una empresa privada que "engorda con esos recursos".



Señaló que la función del nuevo ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo, será que el Congreso se ponga del lado del pueblo y vote a favor la reforma, pues, según él, son muchas las presiones de las empresas que se han enriquecido a costa de la salud.

Dijo que los partidos políticos habían aceptado la esencia de la reforma, pero terminaron cedieron por esas presiones e insistió en que es una mentira que Colombia tenga uno de los mejores sistemas de salud del mundo, pues eso se mide en el número de muertes que se hubieran podido evitar, aspecto en el que la revista Lancet puso a Colombia en el puesto 81 en el mundo.



Sobre la reforma agraria, Petro aseguró que "si este Gobierno no sale con nada" frente a ese tema, habrá incumplido su propuesta de cambio, y, por eso, dijo que la función de la nueva ministra de Agricultura, Jhénifer Mojica, será dinamizarla y desarrollarla tan a fondo como sea posible.



"No se puede construir una paz sin acabar con esa desigualdad en la tenencia de la tierra", aseguró.



La posesión de los nuevos ministros se llevó a cabo hacia el mediodía, unos minutos antes de su intervención en el balcón de la Casa de Nariño, a donde convocó a sus seguidores para apoyar las reformas sociales impulsadas por su Gobierno, y unas horas antes de salir hacia España, en donde cumplirá visita oficial, el presidente Petro posesionó a siete nuevos ministros y al nuevo secretario de la Presidencia.



Los posesionados hoy son Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda; Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura; Luis Fernando Velasco, ministro del Interior; Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud; Yesenia Olaya, ministra de Ciencia; Mauricio Lizcano, ministro de las Tecnologías y William Camargo, ministro de Transporte.

También se posesionaron Carlos Ramón González como nuevo director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre; Olmedo Martínez, nuevo director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), y María del Socorro Pimienta, nueva Superintendente de Industria y Comercio.



Mientras avanzan las posesiones de los ministros, en las afueras de Palacio ya están reunidos miles de seguidores del presidente y se presentan bailes y manifestaciones de apoyo a las reformas sociales del Gobierno Petro, a la espera de que el mandatario aparezca en el balcón para dar su discurso, antes de su viaje a Europa.

