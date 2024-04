Uribe aseguró que su caso es político, de odios y venganza en su contra

El expresidente Álvaro Uribe aseguró este miércoles que el proceso en su contra está fundado en una "venganza", en intereses políticos y en "animadversiones personales", en respuesta al anuncio de la Fiscalía que lo acusó de los delitos de fraude procesal y soborno.

"Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganzas políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia", afirmó el exmandatario.



En un vídeo difundido en sus redes sociales, Uribe sostuvo que su caso busca equiparar a quienes no han cometido delitos con quienes sí lo han hecho, en el marco de la paz total que impulsa el Gobierno de Gustavo Petro.



"Esta manipulación en contra de mi persona da señales de hacer parte de la motivación para un acuerdo de paz total o para una ley de punto final, entonces que le perdonen a los delincuentes, cómo lo hicieron con las FARC, y que lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos hemos delinquido", disparó el expresidente.

Poco antes, Petro aseguró que se mantendrá al margen de las discusiones jurídicas y de la labor de los tribunales y ratificó que no perseguirá a sus contradictores políticos, en referencia velada al caso de Uribe.



La Fiscalía General anunció en la víspera que presentó escrito de acusación contra Uribe por dos delitos de fraude procesal y soborno, y aguardará a que se realice el reparto del caso y que se establezca el juzgado penal para la audiencia de formalización de acusación.



"Me abren las puertas de la cárcel sin pruebas; con las pruebas al contrario; por suposiciones, ánimos políticos y la necesidad de igual a quien no ha delinquido con quien lo ha hecho", afirmó Uribe, que desestimó las acusaciones en su contra y mencionó con nombres propios a magistrados y jueces que —aseguró— le tienen animadversión.

Uribe aseguró que nunca compró testigos en sus acusaciones contra el senador Iván Cepeda, y señaló a la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, de haber trabajado en Guatemala con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, de quien dijo le tiene una animadversión a él y a su familia.



"Quieren y necesitan igualar a quienes hemos defendido la democracia y la ley con los delincuentes. Dónde están las pruebas contra mi persona", acusó el expresidente.

