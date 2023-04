Colegios protestaron por demoras en baterías sanitarias

El cuerpo docente y padres de familia del colegio Manuel Fernández de Novoa en su sede de Los Alpes, en Cúcuta, adelantaron una protesta pacífica en rechazo a los retrasos en la ejecución de la obra que permitirá a los menores tener unidades sanitarias de buena calidad y en condiciones de salubridad aptas, pues de acuerdo con las denuncias, varios niños y niñas han presentado diferentes afectaciones en la salud debido a esta problemática. Ellos exigen la rápida intervención de las entidades involucradas. Al menos 500 menores estarían afectados por las malas condiciones de los baños.

Le puede interesar: Parque Lineal inicia adecuaciones para recibir a los habitantes de la calle

Problemática

Rosa Suárez, madre uno de los menores, señaló que llevan más de un año pidiendo que los niños tengan unos baños adecuados. “Desde el año pasado se había pactado como fecha de entrega el 23 de febrero, pero siguen sin cumplir. Los trabajadores de la obra nos han dicho que vienen a trabajar y no hay material, entonces son días perdidos y nuestros niños siguen enfermos”, indicó.

Encuentre aquí: Comunidad pide intervención vial para la X Roja

Otra de las sedes de la institución educativa Manuel Fernández de Novoa, la Reyes Mantilla, presenta la misma problemática. “No vemos una fecha real de entrega para que los niños disfruten de su espacio sanitario. Los profesores, coordinador y secretaria, tampoco tienen un espacio para hacer sus necesidades biológicas”, contó Javier Velasco, rector de la institución.

Área Metropolitana

El director del Área Metropolitana de Cúcuta, quien hizo presencia en las instalaciones del colegio, evaluó el estado de la obra. Tras esto, se estableció que el próximo 2 de mayo se realizará la socialización con la comunidad educativa con el fin de determinar la fecha definitiva de la entrega de las baterías sanitarias, lo cual significa que hasta esa fecha los menores no podrán asistir a clase pues los padres de familia no permiten el ingreso de los menores a las instalaciones del colegio hasta que no sea solucionado el tema de salubridad.

“Escuchamos las peticiones de la comunidad y estamos evaluando la situación. Vamos a solicitar el cambio del contratista a cargo de la obra”, dijo Miguel Peñaranda, director del Área Metropolitana. “Nos han dicho que habilitarán primero tres baterías y el resto de forma gradual, así mismo que reforzarán las jornadas de limpieza al interior de la institución. Esperamos que esta vez sí nos cumplan y vengan a darnos una solución según el compromiso que adquirieron, de lo contrario como padres vamos a seguir protestando y cerrando las vías hasta que nos solucionen”, expresó otras de las madres afectadas.

Lea también: La temporada invernal no da tregua en Cúcuta

Desde el Concejo de Cúcuta también pidieron celeridad en las obras. Señalan que de acuerdo a información suministrada por las comunidades, actualmente están pendientes por entregar 40 baterías sanitarias de diferentes instituciones educativas de la ciudad. “El Concejo apoya las protestas de los padres de familia, ha faltado mucha autoridad en esa administración falta seguimiento a estas obras. Recomiendo que opten por otras alternativas de ejecución, otros contratistas”, indico la concejala Carime Rodríguez.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion