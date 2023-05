Bernardo Redín: me molesté porque siento que trabajamos para jugar mejor

“Una clasificación con sabor amargo, porque el primer tiempo de nosotros no es bueno. Es enredado, Cartagena jugó en campo nuestro. No tuvimos movilidad, no tuvimos descargas en los extremos. Todos jugando de espaldas, Cartagena jugó a placer. Nos controló, no hicimos un desmarque de ruptura o apoyo. Lo que trabajamos en la semana fue nulo en el primer tiempo”, expresó el técnico en rueda de prensa.

Pese a la inconformidad, Redín afirmó que se rescata el compromiso de sus jugadores.

“Rescato el compromiso que han tenido los muchachos con este proyecto, lo iniciamos desde el año pasado. Estamos con una ilusión muy grande de ganar el torneo, sabemos que es muy difícil, tenemos que ser competitivos. A veces no se juega bien, pero este grupo nunca va a bajar los brazos, no se entrega”, subrayó el técnico.

Cúcuta Deportivo se encuentra clasificado a los cuadrangulares del Torneo I-2023 y parcialmente es tercero en la tabla de posiciones a falta de un partido para culminar la fase de todos contra todos (Llaneros, en el General, sin programación confirmada).

En la Copa, los octavos de final comienzan en julio y se hará sorteo para definir las llaves.

Los posibles rivales del motilón son Millonarios, Santa Fe, Medellín, Atlético Nacional, Pereira, Águilas Doradas, Tolima, América, Bucaramanga, Junior, Pasto, Boyacá Chicó, Alianza Petrolera, Tigres, y el vencedor entre Cali y Jaguares.

