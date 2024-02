Cúcuta Deportivo: Federico Barrionuevo, tranquilo tras el empate ante Real Cartagena

Tras el empate 1-1 con Real Cartagena en el estadio Jaime Morón de la capital bolivarense, el técnico del Cúcuta Deportivo, Federico Barrionuevo, declaró estar tranquilo tras el resultado logrado en la tercera jornada.

El equipo rojinegro fue superado durante todo el encuentro y tuvo como gran figura al arquero Eduar Esteban, quien en la fecha anterior cometió un error que le costó un gol en contra al equipo.

En la tarde del sábado, el auriverde fue dominador con un Christian Marrugo muy claro en su juego ante una pasividad en marca de los volantes y defensores del rojinegro.

La apertura del marcador llegó al 52’ por intermedio de Brayan Lucumí y la igualdad se dio al 54’ con un gol de cabeza de William Parra.

“Estoy tranquilo por la entrega. Queríamos jugar mejor y no lo pudimos hacer, en el primer tiempo lo tuvimos controlado y en el segundo no. Rescato la entrega, el partido de Eduar, quien está para cumplir con su labor. Nos llevamos un punto importante”, analizó el entrenador, post partido.

Si bien en la primera parte el local no pudo abrir el marcador, fue dueño de las opciones, ante un Cúcuta carente de creación ofensiva. En la segunda mitad, la actuación de Esteban salvó al motilón de la derrota.

“Creo que en el primer tiempo lo hicimos bien, intentamos hacer posesión, nos faltó perfilar hacia adelante, progresábamos en el campo, pero hicimos muchos pases atrás. Nos costó después, ante un rival que se preparó para lo mismo de nosotros. Manejamos los tiempos, más allá de estar sometidos. Cuando no se puede ganar, hay que sumar y lo hicimos en una cancha difícil, tenemos una cantidad de puntos aceptables”, subrayó el argentino.

Cúcuta, culminada la tercera fecha, es tercero en la tabla de posiciones con siete puntos de nueve posibles.

“Estamos conformes con lo que tenemos, un grupo de hombres y no de nombres. Se adaptó al partido, lo sacó adelante hasta con las uñas. Hay cosas por mejorar y corregir, pero lo hablaremos en privado. Fue un lindo espectáculo”, concluyó Barrionuevo, a cargo del motilón desde septiembre de 2023.

El gaucho, que es acompañado por su connacional Emiliano Romero, resaltó que fue clave el haber empatado rápido.

“Sino empatábamos rápido, se nos llegaba a complicar porque Real manejó muy bien el balón, tenía mucha movilidad, nos estaba costando. En un tiro de esquina viene el gol de ellos al igual que el de nosotros, pudimos empatarlo rápido. Es una de nuestras armas. Real se preparó para competir, tiene la obligación porque son importantes”, dijo Barrionuevo.

El timonel rojinegro subrayó que en esta categoría las cosas no serán fáciles.

“Real Cartagena se preparó para pelear el Torneo, nosotros también tenemos la obligación de mejorar la campaña que hicimos el semestre pasado (finalistas), debemos coronarlo. Es una categoría dura, complicada, difícil, hay jugadores de jerarquía con técnicos preparados para competir”, resaltó el técnico de 42 años.

En la próxima fecha, Cúcuta chocará con Boca Juniors de Cali, el martes 20 de febrero sobre las 5:00 p.m. en el estadio General Santander, que no abrirá sus tribunas al público hasta la primera semana de marzo.

Las declaraciones de Alberto Suárez

El director técnico del Real Cartagena, Alberto Suárez, reclamó por el arbitraje. Señaló que no le pitaron tres penaltis a su favor.

"El técnico del Cúcuta no puede irse tranquilo. Si él dijo que se va tranquilo es un sinvergüenza. Cuando le metan esa cantidad de opciones de gol, el fútbol que se le metió, ¿se va ir tranquilo? Yo no creo. Tendrá que irse muy preocupado porque sino tiene una gran actuación del arquero, con la ayuda de los árbitros, no se había llevado el resultado de aquí”, señaló el técnico que logró el ascenso con el Cúcuta en 2015.

