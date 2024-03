Cúcuta Deportivo goleó 6-0 a Bogotá FC, en el General Santander

En un partido fácil ante rival futbolísticamente pobre, y una tarde fantástica de Jonathan Agudelo al anotar cuatro goles (5'24'35 y 80'), el Cúcuta apabullo 6-0 a Bogotá FC por la octava fecha del Torneo I-2024.

Las otras dos anotaciones fueron de Johan Montes (36) y Cristian Álvarez (45+2 de penal).

Tal como se esperaba que los motilones pasaran por encima de uno de los equipos más goleados del campeonato junto con Real Santander y amén que lo cumplió.

Buen arranque del Cúcuta en los primeros minutos del partido, saliendo con velocidad y generando peligro sobre. el pórtico de Bogotá FC y no se tardó en ponerse arriba en el marcador al minuto 5 de la inicial, gol anotado por el goleador Jonathan Agudelo, luego un cambio de frente del argentino Cristian Álvarez a Mauricio Duarte, y este le cedió la pelota a Agudelo, quien libre de marca solo tuvo que tocar el balón para el 1-0 parcial.

Seguido al primer gol, el once fronterizo pudo haber anotado el segundo, le faltó tranquilidad en la definición.

El equipo capitalino reaccionó, adelantó las líneas, y se aproximó a predios del arco defendido por Eduar Esteban, pero los esporádicos remates fueron controlados por los defensores cucuteños.

Álvarez fue importante con sus pases largos para Cristian Mosquera que cada vez corrió por la banda derecha fue un dolor de cabeza para la zaga bogotana que no corrigió y por ahí el Cúcuta hizo deshizo a su antojo.

A los 24 minutos, de nuevo Agudelo en una jugada colectiva, marcó el 2-0 para darle tranquilidad al equipo. El elenco rolo no se acomodaba en la cancha y el calor los sofocaba que les costaba recorrer la cancha, situación que supo manejar bien el 'Doblemente Glorioso' seguir aumentando la cuenta en el marcador.

Para variar, al minuto 35 Agudelo era el hombre de la tarde marcando su tercer gol que ni el mismo lo podía creer, gol terminó por anestesiar a un Bogotá FC, perdido, sin ideas, sin propuesta de juego.

Pero faltaba más no acaba de sacar el balón del arco el cancerbero Cristian Berrío, cuando llegó el cuarto de los motilones por intermedio de Johan Montes, con remate fuerte en una jugada que inició él mismo. Debacle total de para los capitalinos.

Y para ponerle la cereza al pastel en los primeros 45 minutos, Cristian 'Jopito' Álvarez marcaría el 5-0 e ir al descanso.

'La estocada'

Para la etapa complementaria, apenas se dio el pitido del reinicio del juego, la tribu rojinegra perdió a Santiago Guzmán por expulsión por doble amonestación. El jugador había sido amonestado en la primera parte.

Pese a tener un hombre menos, el equipo bogotano no hacía daño, no pesaba en la cancha no encontraba la forma de marcar el gol de la honrilla y poco a poco el compromiso entró en un letargo y Cúcuta se dedicó a manejar el balón y esperar a que el árbitro cartagenero Carlos Márquez finalizará el compromiso.

A diez minutos del final, Agudelo puso la estocada final para el 6-0 y la goleada de la tarde.

Síntesis

Cúcuta Deportivo: E.Esteban, . S. Guzmán, H. Pertuz, K. Moreno, M. Duarte, C. Mosquera (69 Zúñiga), J. Montes (58, J. Zapata), W. Parra (69 Tapias), C. Álvarez (69 Forbes), J. Angulo (83' Ortiz), y J. Agudelo.

DT: Federico Barrionuevo

Amonestados: Guzmán (31')

Goles: Agudelo (5', 23 y 35' pt y 80') Montes (36'pt), Álvarez, de penal (47)

Expulsados: S. Guzmán (45

Bogotá FC: D. Aguilar, A. Viáfara, H.Ramos, .Berrío, F.Valencia. S.Salazar, S Velasco, L.Cueto, B. Castro, A. Gutiérrez, y C. Rivas.

Amonestados: Velasco (58)

DT: Néstor Rodríguez.

