Cúcuta Deportivo: Jefry Zapata espera forjar una gran sociedad con Mauricio Duarte

El extremo Jefry Zapata es uno de los jugadores respaldados por el técnico Federico Barrionuevo. Es, junto Hernán Pertuz, Cristian Mosquera y Mauricio Duarte, de los futbolistas que hicieron parte de la temporada 2023 y han ocupado la titularidad en los dos primeros partidos de 2024.

Zapata, antioqueño que debutó con el club en el segundo semestre de 2022, es el encargado de las avanzadas ofensivas por banda izquierda. En el último encuentro (victoria 2-1 ante Barranquilla FC) fue elegido por los hinchas como el jugador más destacado.

El medellinense hizo fiesta por izquierda con Duarte, una sociedad que en los dos compromisos ha generado daño en el campo rival haciendo sufrir centrales y laterales.

“Hemos trabajado muy bien. Me senté con él y hablamos varios movimientos que no hacía antes. Se me ha dado la oportunidad de ayudarlo en ataque y defensivamente lo hemos hecho bien”, aseguró el jugador de 24 años.