Federico Barrionuevo: me tengo que ocupar de muchas cosas que hay por corregir

En el mediocampo, pese a la presencia de Lucas Ríos, no fluyen los circuitos y sociedades para que extremos y delanteros tengan opciones manifiestas de gol.

“Preocupado no me deja. Me tengo que ocupar, queremos jugar bien y ganar. Podemos jugar bien y perder, por lo que me van a juzgar es por los puntos”, dijo Barrionuevo, tras el triunfo ante Boca.

El argentino reconoció que su equipo no está mostrando la imagen que desean.

“Pudimos sumar tres puntos. No soy necio, me tengo que ocupar de muchas cosas que hay por corregir y mejorar. Aspectos que tenemos que ver para lo mejor de nuestro grupo”, señaló el gaucho.

El estratega trajo a colación que una gran parte del grupo es nueva.

“Tenemos una base del año pasado, se incorporaron nuevos futbolistas que vienen con otra forma, otra manera, inculcar una idea es complejo. Nuestra idea es de asumir riesgos, por ahí vienen de otras instituciones donde no están acostumbrados a eso”, afirmó.

Asimismo, Barrionuevo felicitó el rol de Jhonathan Agudelo, autor del gol del triunfo y quien ingresó desde el banquillo.

“Tenemos 28 jugadores que queremos utilizar, pero estoy contento con los que ingresaron. Zúñiga, Monsalve, Forbes, Jhonathan a quien voy a destacar por lo muy humilde, perfil bajo, que trabaja todos los días, que siempre toma las decisiones para bien. Estamos buscando la mejorar del equipo”, subrayó.

Cúcuta Deportivo volverá a actuar el próximo sábado cuando visite a Orsomarso, en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira.

