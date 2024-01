Hemos formado un grupo humilde, un grupo de obreros: Federico Barrionuevo

“Buscamos sumar volantes con gol, nos costó el semestre pasado, si bien hacíamos, hacíamos pocos goles. Debemos potenciar eso, que los defensores tengan participación de gol, volantes de buena pegada, que se repartan los goles en el equipo para seguir creciendo”, subrayó.

Colonia argentina

En el nuevo año, Cúcuta cuenta en su nómina con seis argentinos. Además de el timonel motilón están Emiliano Romero (asistente técnico), Benjamín Ortiz (defensa), Ríos (volante), Álvarez (volante) y Valentín Robaldo (delantero).

“Venimos a sumar. Soy un agradecido con la ciudad y el club que me da la posibilidad de trabajar. El respeto y cariño que me brindan me hacen sentir uno más. Estoy muy contento y eternamente agradecido. Nos traen para poder dar un plus”, señaló.

Barrionuevo es consciente que el margen de error es mínimo.

“En este momento pensamos en Atlético FC, ya estamos recibiendo información sobre sus sistemas y los jugadores que tiene. El fútbol es dinámico, perder un partido o dos te vas. Estamos preparando cada detalle para ser superior a los rivales”.

