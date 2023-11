Jair Reinoso, ex-Cúcuta Deportivo, fue convocado a la Selección de Bolivia

Con Aurora, Reinoso acumula 17 goles en lo que va de temporada.

Lista de convocados:

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Carlos Lampe (Bolívar) y Rubén Cordano (Bolívar).

Defensores: Diego Medina (Always Ready), Diego Bejarano (Bolívar), Luis Haquín (Deportivo Cali, Colombia), Jairo Quinteros (Bolívar), Héctor Cuéllar (Always Ready), José Sagredo (Bolívar), Pablo Vaca (Always Ready), Roberto Carlos Fernández (Baltika, Rusia) y Denilson Durán (Blooming).

Volantes: Gabriel Villamil (Bolívar), Leonel Justiniano (Bolívar), Ramiro Vaca (Bolívar), Moisés Villarroel (Águilas Doradas, Colombia), Danny Bejarano (Famagusta, Chipre), Miguel Terceros (Santos, Brasil), Jeyson Chura (The Strongest), Henry Vaca (Maccabi Bnei, Israel), Rodrigo Ramallo (Aurora) y Jaime Arrascaita (The Strongest).

Delanteros: Marcelo Martins (Independiente del Valle, Ecuador), Bruno Miranda (Royal Pari), Jaumé Cuéllar (Barcelona B, España), Carmelo Algarañaz (Bolívar) y Jair Reinoso (Aurora).

