Comisión se dirige a zona en La Guajira por posible liberación del papá de Lucho Díaz

Después de varios días de incertidumbre, este miércoles, por fin se pudo establecer que un personal de apoyo humanitario está en camino a un lugar que no ha sido revelado, para dar con ‘Mane’ Díaz, el papá del jugador de la selección Colombia, Luis Díaz.

Otty Patiño, el jefe negociador del Gobierno en los diálogos con el Eln, confirmó que ya inició el proceso de liberación del padre del futbolista Luis Díaz, quien lleva 12 días en poder de este grupo guerrillero.

El delegado en las negociaciones aseguró a Noticias RCN que la guerrilla del Eln finalmente contactó a Naciones Unidas y a la Iglesia para iniciar la liberación de Luis Manuel Díaz. Según esta versión, el padre del futbolista de Liverpool y la Selección Colombia sería liberado en el departamento de La Guajira.

Consulte: De película: Así fue millonario robo al Banco Agrario de Cáchira

Además, esta comisión humanitaria estaría coordinando todo el proceso para lograr que ‘Mane’ Díaz regrese a la libertad en las próximas horas. Equipos de la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y la ONU ya se movilizan a la zona de frontera con Venezuela para establecer contacto con el frente de guerra norte del Eln José Manuel Martínez Quiroz, responsable de este rapto.

Cabe recordar que el padre del astro del fútbol fue secuestrado el pasado 28 de octubre, cuando se encontraba en una estación de gasolina del municipio de Barrancas junto a su esposa Cilenis Marulanda, quien fue dejada en libertad horas después.

El proceso de liberación del señor Díaz ha estado marcado por los incumplimientos del Eln. Aunque desde la semana pasada expresó en un comunicado que el padre del jugador sería liberado “lo más pronto posible”, el proceso se ha retrasado por “excusas” de este grupo guerrillero.

El pasado domingo 6 de noviembre, la guerrilla aseguró que la liberación no había podido realizarse debido a la presencia de fuerzas oficiales y la militarización de la zona. “La zona sigue militarizada, realizan sobrevuelos, desembarco de tropas, perifoneos, ofrecen recompensas y una intensa operación rastrillo. Esta situación no permite la ejecución del plan de liberación de manera rápida y segura, en donde no corra riesgo el señor Luis Manuel Díaz. Si continúan los operativos en el área retrasarán la liberación y se aumentarán los riesgos”, dijo el frente norte del Eln en un comunicado.

Lea: Así quedaron conformados los Concejos de Los Patios, Villa del Rosario y Ocaña

Ante esto, el lunes festivo, las tropas salieron del área de la Serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela, donde se cree estaría retenido. “Se efectuó una extracción del personal que teníamos en el terreno generando los registros y los cierres y los bloqueos”, detalló el coronel Giovanni Cristancho, comandante Gaula de la Policía.

Por esa razón, Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz con el Eln, advirtió que el grupo ya no tenía excusas para retrasar la entrega de ‘Mane’. “El último pretexto que tenían para no liberarlo era la militarización de la zona y ahora ya no tienen ningún pretexto”, argumentó el jefe negociador, quien aseguró que en este momento la interlocución con el ELN solo gira alrededor de esa liberación.

“La Fuerza Pública está plenamente en la disposición de hacer lo que sea más útil para la preservación de la vida del señor Díaz, desde luego no puede hacer un despeje total de la zona”, aclaró Patiño.

Además dijo que, inicialmente, “la primera indicación que se les mandó a decir, porque no tenemos comunicación directa con ese frente, fue que dieran unas coordenadas para producir la extracción del señor para que la tropa no entre en el territorio. Ellos dijeron que no, que simplemente lo iban a liberar y no a hacer una entrega”.

El fin de semana, la familia de Díaz realizó un plantón en La Guajira para pedir una prueba de supervivencia de Luis Manuel Díaz. “Que me lo liberen ya, que la gente que me lo tiene en su poder, que me lo liberen ya, que nosotros queremos tenerlo en nuestro hogar”, rogó Cilenis Marulanda, su esposa.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion